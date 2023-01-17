«Дочь назвала учителя «ябедой». Мать семиклассницы из Братска, которая обвиняет педагогов в травле дочери, раскрыла подробности конфликта

О том, что произошло в стенах учебного заведения, изначально стало известно благодаря ролику, который на днях появился в социальных сетях. Фото: предоставлено героями публикации

Жительница Братска, Ольга Никифорова не может сдержать эмоций. Ее младшая дочь, Варвара Евтягина, девочка, которую женщина забрала в приемную семью из детского дома еще в возрасте трех лет, подверглась школьной травле. Но ребенка оскорбляют и унижают не сверстники, а учителя…

О том, что произошло в стенах учебного заведения, изначально стало известно благодаря ролику, который на днях появился в социальных сетях. Как ранее писала «КП-Иркутск», мамы и папы инициативной группы подали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в конфликте между ребенком и педагогами.

- Все началось еще в конце прошлого года, 15 декабря, - рассказывает Ольга Никифорова. – Варя вместе с одноклассницей сидели на уроке. Не знаю уж точно, чем именно они занимались, но, по словам дочери, вели себя нормально. Так или иначе, учитель сделал им замечание и пригрозил, что они пойдут далее разбираться в кабинете директора. На это Варя назвала его «ябедой». Говорит, педагог часто поступает именно так. Сам не пытается урегулировать какие-то ситуации и обращается к руководителю школы.

Далее, по словам Вари, учитель действительно направился вместе с ней в кабинет директора. Руководитель школы, как рассказывает мама девочки, выслушав претензию учителя, принялась отчитывать девочку, в процессе, на эмоциях даже крепко схватила ее за руку.

- Варя попросила отпустить ее, так как ей было больно, - рассказывает Ольга. – Но директор не отпустила. Более того, начала ее оскорблять и унижать, провоцировать. И тут Варя уже не вытерпела. Дочка вырвалась из ее рук и нецензурно выругалась. За это директор, как сказала Варя, ударила ее дневником по голове…

Как рассказывает Ольга, в тот день дочь вернулась из школы в подавленном состоянии, жаловалась на головокружение. Мать узнала, что в качестве наказания за поведение, директор запретила Варе посещать тренировки по волейболу, которым так любит заниматься девочка.

- У нас есть заключение от невролога, что у Вари было сотрясение мозга и нервный срыв, - рассказывает Ольга Никифорова. – Но даже в тот момент я думала, что мы этот конфликт решим как-то мирно. Но разговора у нас не получилось. Боле того… Случился следующий конфликт. По словам мамы Вари, это произошло после новогодних каникул, 13 января. Начинался урок. Учитель уже другого предмета зашла в класс и якобы сразу же объявила о том, что не будет вести занятие в присутствии Вари.

- Педагог сказала, что ей противно находиться в кабинете вместе с моей дочкой, - рассказывает Ольга. – Она отправила ее привести директора и завуча на урок. И вот они втроем начали отчитывать Варю перед всем классом и требовали, чтобы она забрала документы из школы. Кричали и оскорбляли мою дочь. В этот момент одноклассники Вари включили запись на диктофоне. Я не буду рассказывать, как именно выражались учителя. Но я была в шоке от того, что я там услышала и от того, что педагоги в принципе могут так выражаться.

Записи аудиозаписей попали в руки родителей других учеников. Они встали на защиту девочки и подписали заявление на имя прокурора города, с требованием разобраться в ситуации. Всего в документе зафиксированы 26 подписей мам и пап.

- У Вари раньше не было конфликтов в школе. Учителя никогда не жаловались на ее поведение. И я считаю, что в данном случае она просто пыталась постоять за себя, - говорит мама девочки.

Так выглядит история со слов семьи. Школа, тем временем, пока ничего комментирует. Версию, как развивались события с их позиции, «КП-Иркутск» пока не смогла услышать. Известно, что департамент образования проводит служебную проверку.

В результате на происшествие обратили внимание правоохранители. Сотрудники СК и прокуратуры организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Им предстоит выяснить все детали и причины конфликта.

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