Вышла из колледжа и пропала: тайну исчезновения 16-летней студентки расследуют в Бурятии. Фото: ГУ МВД по Бурятии

«Внимание, розыск подростка!» - бросили клич в интернет-пабликах Бурятии, прикрепив к ориентировке фото девушки с темными волосами. 16-летняя Оюна Шагдурова не выходит на связь с близкими с 13 января. Что известно о пропавшей? Студентка живет у своего родственника в 110 микрорайоне Улан-Удэ. Утром она, как обычно, отправилась на занятия в колледж, который располагается на улице Пугачева. Как установили оперативники, на лекциях Оюна была вплоть до 13:00, после чего вышла из здания и пропала. Куда направилась девушка, никто не видел.

- Ранее из дома не уходила, - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии.

Примечательно и то, что заявление об исчезновении девушки в дежурную часть поступило лишь спустя лишь 5 дней после случившегося.

Жителей города и республики просят не оставаться в стороне помочь в поисках Оюны Шагдуровой.

Приметы: азиатской внешности, на вид 15-16 лет, среднего телосложения, рост 157 см, волосы темные до плеч.

Была одета: шапка вязаная черного цвета, куртка-парка светло-зеленая, джинсы и ботинки черные. При себе имела рюкзак розового цвета.

ЕСЛИ ВЫ ВИДЕЛИ ОЮНУ

При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемой или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(924)58-17-79, 8(3012)41-66-45 или 102 (112).

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