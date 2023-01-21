А какие они, эти неприятности? Ветеринар назвал вещи в каждом доме, которые могут стоить здоровья питомцу

Даже обычный с виду цветок может довести кота или собаку до ветеринара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прошлый год для меня с мужем выдался особенно насыщенным на события: сыграли свадьбу и обзавелись собственными квадратными метрами. А что дальше? На семейном совете постановили: жизнь вдвоем наскучила. Ой, как родители воодушевились! Решили, наконец-то, в ближайший год перейдут в статус бабушек и дедушек. Вопреки их ожиданиям, за новым членом семьи я отправилась… в собачий питомник. К появлению в доме песика решила подойти со всей ответственностью. Для начала обратилась к ветеринару с 18-летним стажем Александру Тихенко за советом.

- И правильно сделала, что пришла. Питомца, породу, надо выбирать по ритму жизни владельца, - говорит он. – А еще до того, как он к вам заселится, необходимо провести в квартире ревизию. Дом полон опасностей для животных. Заработать серьезную травму, не выходя из дома? Таких случаев в моей практике сотни.

7 опасностей для животных в квартире

1. Открытые окна и балконы

- Не было весны и осени, когда бы в клинику не обращались хозяева кошек, упавших с высоты или застрявших в оконном проеме, - комментирует ветеринарный хирург-травматолог. – Почему именно весна и осень? На улице уже тепло, а батареи еще работают. Травмируются даже дети, что говорить о животных?

Из-за инстинкта хищника, увидев птичку или муху, питомец может не задумываясь прыгнуть за «добычей». Последствия от такого «полета» зависят от высоты этажа: одни отделываются ушибами, другие – серьезными переломами. Пластиковые окна опасны не только этим. Они занимают значимое место в статистике кошачьих смертей. Кошки часто застревают в приоткрытой оконной раме. Угодив в такую ловушку, питомец рискует повредить ребра и задохнуться. Чтобы этого избежать, важно установить москитную сетку или специальную решетку и открывать окно полностью. Для стопроцентной безопасности, дверь в комнату на время проветривания можно и вовсе закрыть.

2. Унитаз

Владельцам щенят, котят и собак небольших пород специалисты рекомендуют следить за тем, чтобы крышка унитаза всегда была закрыта. Из-за излишнего любопытства малыш легко может соскользнуть и упасть в воду, а выбраться самостоятельно не сможет.

- В этом случае вероятность серьезных последствий для здоровья минимальна, - отмечает Александр Тихенко. – Но лучше перестраховаться.

Даже если вода не попадет в уши или нос, есть риск заработать сильный испуг, который повлияет на поведение Шарика или Мурзика в будущем. Тогда придется искать контакты хорошего зоопсихолога.

3. Ядовитые цветы

Любителям зелени в доме стоит проверить, нет ли среди их цветов ядовитых видов.

- При жалобе на рвоту, диарею и слабость у кошек или собак без установленной причины, мы в первую очередь интересуемся, нет ли у хозяев дома, например, диффенбахии, - делится специалист. – Это комнатное растение очень распространено благодаря своей неприхотливости, отчего многие животные имеют неприятный опыт пробы его листьев на зуб.

Также опасными являются: молочай, олеандр (опасен и для человека!) и паслен. В недоступное место от котов следует убрать горшки с геранью, фикусом, азалией, фиалкой, цикламеном, драценой, бегонией и пеперомией. У некоторых бурную аллергическую реакцию вызывает игра даже с уже срезанными цветами: лилиями, хризантемами и нарциссами. К тому же, подаренный вам букет может быть обработан химикатами для сохранения их свежести. При отравлении нужно обратиться в ближайшую ветклинику, где промоют желудок и назначат лечение.

4. Мусорное ведро

Кладезь «интересностей» и, пардоньте, «лакомств» для животных. Закончиться трапеза, правда, может на операционном столе у хирурга. Металлические зажимы, обертки от колбасы, полиэтиленовые пакеты… - это и многое другое потом достают хирурги из желудков котеек и собак. Кроме того, питомец запросто может отравиться пропавшими остатками еды. Мусорное ведро должно быть недосягаемым для братьев наших меньших, а еще лучше – всегда накрытым крышкой.

5. Мелкие вещицы

В продолжении темы любви животных есть несъедобное.

- «Все, что вижу – все для меня», - такова политика четвероногих, - продолжает рассказывать Александр Тихенко. - Поэтому, если вы оставляете на тумбочке, к примеру, зарядник для телефона, не удивляйтесь, что Дружок примет его за игрушку и почешет об него клыки. Был у меня как-то пациент с фетишом на носки. Как найдет, так сразу же проглотит. Операцию проводили трижды! А кавказская овчарка однажды съела решетку для мясорубки. Благо, металлическая деталь не повредила органы и вышла естественным путем.

Коты – не исключение. Тоже любят полакомиться всякой всячиной. На памяти иркутского ветеринара швейные иголки и нитки, мишура, монеты и блестящие обертки. Это все тоже доставали из желудков.

6. Бытовые приборы

В первую очередь это касается плиты, духовки и камина. Случайно спрыгнуть на включенную конфорку или сунуть морду к огню – почему бы и нет? Как итог: болезненные ожоги и спаленные усы. Опасно и те приборы, в которые можно незаметно забраться: холодильник, микроволновка и стиральная машина. Всегда проверяйте барабан на случай, если Барсик решит устроить себе сон-час на грязном белье.

- Еще одна беда – включенные в сеть провода. В последние годы случаев ожогов током среди питомцев стало намного меньше, так как в современных квартирах их прячут от глаз еще на стадии ремонта. Но не стоит терять бдительность! Скука или стресс могут заставить даже взрослую собаку грызть то, что для нее не характерно.

7. Игрушки

Средств для развлечения как у Бобика, так и у Барсика должно быть вдоволь, иначе их когти и зубы вопьются в ваш любимый диван. Однако даже в зоомагазине есть риск наткнуться на потенциально опасную игрушку. Во-первых, вещь должна быть достаточно крупной, чтобы не быть проглоченной. Во-вторых – крепкой и надежной. Мелкие детали на ней должны быть хорошо закреплены, либо вовсе отсутствовать. В-третьих, важен состав изделия, ведь большую часть времени оно проведет в пасти животного.

- Хорошая альтернатива – съедобные игрушки. К примеру, бычий корень. С их помощью можно наградить щенка за хорошее поведение и «усмирить» его прорезывающиеся зубы, - заключил ветеринар.

Также ветеринары просят хозяев не оставлять котят наедине с веревочками и шнурками. Питомец во время игры может запутаться и задохнуться. Все должно происходить под присмотром. Собакам не рекомендуют давать палки и ветки, щепки от которых застревают в горле и забивают желудок. Также легко могут быть съедены мягкие резиновые безделушки и пупырышки от них.

КСТАТИ

Что на хозяйском столе под запретом

Для собак:

Шоколад и другие сладости

Острое

Соленое

Орехи

Косточки фруктов

Цитрусовые

Авокадо

Картофель

Перловка

Макароны

Для кошек:

Жир, сало

Шоколад и другие сладости

Соленое

Алкоголь

Лук и чеснок

Авокадо

Виноград

Кофе и чай

Для птиц:

Сало

Хлеб

Испортившиеся крупы

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Специалисты призывают кормить питомцев специальным кормом, который обеспечит им сбалансированный рацион. При этом речь идет о продукции премиум и суперпремиум-класса.

- В случае, если такой возможности нет, необходимо самостоятельно следить за тем, чтобы ваш любимец получал все необходимые продукты, - говорит Александр Тихенко. – Меню собаки должно состоят из 30% круп (рис, гречка, геркулес), 30% овощей (зеленые яблоки, огурцы, кабачки, морковь, тыква) и 40% мяса (все, кроме свинины). Также можно добавлять морепродукты (рыбу и кальмары).

Питание кошки же будет состоять на 50% из говядины, баранины, крольчатины, птицы и рыбы. Также допустимы заранее промороженные сердце, почки, печень. Хорошо Мурзики и Барсики усваивают кефир, творог, ряженку, нежирную сметану и йогурт. Важно не делать из этих продуктов основное блюдо и замену питьевой воде. В качестве источников витаминов можно добавить овощи (рекомендации с собаками совпадают). Еще реже – каши их риса и гречихи в небольших количествах.

Важно! Не стоит часто баловать четвероного друга сыром и обработанным мясом вроде сосисок и колбас. При злоупотреблении они могут вызвать панкреатит. Угощайте любимцев в качестве поощрения, к примеру, за выученный навык.

КСТАТИ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ДОМА

- Крышка унитаза закрыта, чтобы туда не упал щенок или котенок.

- Мусорное ведро спрятано от глаз животного и накрыто крышкой.

- Игрушки спрятаны от питомца, если хозяина нет дома.

- Цветы убираем в недосягаемое место.

- Все мелкие предметы не валяются на полу и легкодоступных местах.

- Телевизор и любая техника крепко закреплены, чтобы питомец их не уронил на себя.

- На окнах стоят москитные сетки или специальные решетки

- Бытовая химия, косметика, лекарства и удобрения заперты. Желательно под ключ.

- Коту или собаке на кухню входа нет, пока включена плита.

- Все провода в доме спрятаны под плинтуса или декоративные короба.

- Батареи стоит закрыть коробом или экраном, чтобы животное не обожглось

- Если в доме работает горячий пол, то у собаки должно быть свое место без дополнительного обогрева.

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