Трое били, остальные смотрели. Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после истязаний ребенка-инвалида в школе в Бурятии

Уголовное дело возбудят после издевательств над девочкой в одной из школ Бурятии. Фото: запись с камеры видеонаблюдения

Историей с травлей девочки в одной из школ Мухоршибирского района Бурятии заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил республиканским следователям разобраться в ситуации и взял их работу под свой контроль.

- Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о противоправных действиях подростков в отношении ребенка-инвалида в Республике Бурятия и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, - стало известно КП-Иркутск в Информационном центре СК России. – Сообщалось, что учащиеся подвергают школьницу издевательствам, а администрация образовательной организации бездействует. В СУ СК России по Республике Бурятии уже начата процессуальная проверка.

О страданиях школьницы во время учебных будней стало известно после того, как кто-то разместил в одном из анонимных пабликов в соцсетях видео с издевательствами над девочкой. На кадрах видно, что несколько подростков бьют ученицу ладонями по лицу, дергают за волосы, а потом и вовсе один из них валит ее на пол, запрыгнув к ней на спину. Но и после этого они не успокаиваются и продолжают задирать ее, пытаясь запутать ее уже распустившиеся волосы. История эта поражает не только поведением одних, но и равнодушием других. На помощь пострадавшей не приходит никто.

«Трое подростков издеваются над девочкой. И все это видят, но никто не заступился», - подписал автор опубликованный ролик. Он же сообщил, что такое происходит не впервые и на «беспредел» не обращают внимания даже педагоги. После этих видеокадров в школу пришла полиция. Отреагировала на случившееся и уполномоченный по правам ребенка республики. Она встретилась с главой района, где находится общеобразовательное учреждение.

- Опыт работы со случаями школьной травли показывает, что для профилактики необходима работа не только с участниками травли, но и со всей школьной средой - классом, родителями и педагогами, поэтому еще раз сделала акцент на необходимости комплексной оценки произошедшего, - написала Наталья Ганкина после встречи. - Договорились, что приму личное участие во внеочередном заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08