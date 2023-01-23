Сайт "КП"-Иркутск набрал свыше миллиона уникальных посетителей с 1 по 23 января 2023 Фото: Андрей ГУСЕВСКИЙ

Новый год - новые победы! Прошло всего три недели 2023-го, а irk.kp.ru вновь бьет свои рекорды. Так, согласно данным счетчика LiveInternet, к 23 января на сайте «КП»-Иркутск зафиксировано 1 млн 22 тысячи уникальных посетителей (тех, кто заходит на сайт раз в сутки), а также 1,9 миллиона просмотров.

Для сравнения, в январе 2022 года на сайт "КП"-Иркутск зашли 665 тысяч "уников". Вот такой прирост! Кстати, в ноябре и декабре прошлого года удавалось достичь показатель в 1,1 миллиона уникальных посетителей в месяц. Все это означает, что наши материалы нужны и важны читателям.

Чем активнее всего интересуются читатели нашего сайта в январе 2023 года? В первую очередь, это истории: о земляках-героях, которыми мы гордимся, о людях, которые сумели выжить и восстановиться после трагедий, о семейных драмах и об ужасных преступлениях.

Вот топ-3 наших популярных материалов:

1. «Возле реки нашли розовые брючки исчезнувшей девочки». Как в Бурятии искали троих загадочно пропавших детей - 96 тысяч просмотров.

2. - «Учится, лежа в госпитале»: Герой России Балдан Цыдыпов, спасший 150 сослуживцев на СВО, поступил в вуз - 63 тысячи просмотров.

3. - «Слезь с Иры, а то ударю!»: Первоклассница спасла подругу от педофила и решила стать следователем - 42 тысячи просмотров.

Также на сайте irk.kp.ru в январе активно читали другие статьи и новости, переходили на наши конкурсы "Мама в погонах 2022 в Иркутске" и "Мой ласковый зверь 2022 в Иркутске".

Но «КП»-Иркутск - это не только сайт. Это ежедневная газета, где публикуются наши лучшие материалы. Это самые актуальные новости и интервью на радио «Комсомольская правда» в Иркутске на 91.5 FM и на 99.5 FM в Братске, а также на сайте irk.kp.ru из любой точки мира.

И, конечно же, социальные сети! В нашей группе во «ВКонтакте» - 57,1 тысячи подписчиков, в «Одноклассниках» - 57 тысяч, в канале в мессенджере «Телеграм» - 2 тысячи.

Мы рады, уважаемые читатели и слушатели, что вы с нами! Благодарим за доверие и работаем для вас в режиме реального времени.