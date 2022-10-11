Рассказываем, сколько стоит снять однокомнатную квартиру в Иркутске в октябре 2022 года

Антилидером по подорожанию жилья за последние три месяца стал Ставрополь Фото: Евгения ГУСЕВА

С каждым месяцем покупка жилья становится все более сложной задачей, поэтому повышается спрос на съемное жилье. И от этого тоже повышаются цены. Иркутск не стал исключением: рассказываем, сколько стоит снять однокомнатную квартиру.

- В среднем по всем городам за 9 месяцев этого года аренда "однушек" подорожала на 12,9%, "двушек" – на 10,7%, "трешек" – на 7%, - рассказали в специалисты федерального портала "Мир квартир".

В Иркутске аренда однокомнатной квартиры подорожала на 31%, к октябрю 2022 года средняя ставка составила более 20 тысяч рублей. Чтобы снять двухкомнатную квартиру, нужно каждый месяц выкладывать 27,5 тысячи рублей, трехкомнатную - 35 тысяч рублей. В рейтинге 70 городов, в которых подорожало жилье, Иркутск занял 15-е место.

- Росту ставок способствует несколько факторов. Во-первых, это снижение спроса на покупку жилья – в такие периоды обычно растет стоимость аренды. Во-вторых, общее подорожание жизни, рост квартплаты и стоимости ремонта заставляют собственников поднимать ценники. Вместе с тем, в столицах по двум типам квартир ставки аренды так и не достигли показателей начала года, и это может говорить о том, что экономическая рецессия в стране началась "с головы", - рассказал специалист Павел Луценко.

В Приангарье сдают около полутора тысяч однокомнатных квартир и студий. В зависимости от района и удаленности от инфраструктуры, цены разные, но арендная плата редко оказывается ниже 20 тысяч рублей. Такая ситуация с подорожанием съемного жилья наблюдается во всей России. За третий квартал 2022 года антилидерами стали Ставрополь, Владивосток, Владимир, Курган и Кемерово.

При этом подешевели квартиры в Севастополе, Магнитогорске, Сочи и Якутске.

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