Введен режим повышенной готовности в Иркутске до 25 января. Такое решение было вызвано аномально холодными морозами в регионе. Касается он всех оперативных и жизнеобеспечивающих структур Приангарья. Это означает, что все структуры в условиях аномального холода на возникающие внештатные ситуации должны реагировать оперативно. Если отключилась электричество в каком-то из населенных пунктов региона, устранять неисправности необходимо оперативно. Что для этого важно? Взаимодействие между муниципальными образованиями и оперативными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями должно быть на высоком уровне. В понедельник в Иркутске утром столбики уличных термометров опустились до -46 градусов. Этот день станет самым на начавшейся неделе. Плюсом к низким температурам еще добавляется ветер до 3-8 м/с. Днем синоптики Иркутского Гидрометцентра обещают, что показания термометров поднимутся до -26…-28 градусов. Облачность в городе переменная, осадков не ожидается. Во вторник, 24 января, ночью до -27 и ветер 4 м/с. Днем уже -20. Таков прогноз от метеорологов Гидрометцентра России. В ночь на среду также -27, выпадет небольшой снег. Днем осадки продолжатся, будут кратковременные и небольшие. Днем 25 января уже -16 градусов. Собственно, поэтому именно до этого дня продлится режим повышенной готовности в Иркутске до 25 января. Вообще погода намеренна удивить сибиряков: на этой неделе синоптики обещают потепление до -6 - подробности здесь. К ЧИТАТЕЛЯМ У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события? Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео: Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73 Тел.: (3952)20-80-08