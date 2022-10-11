70 кило мяса и 200 литров молока. Рассказываем, чем питаются жители Иркутской области в течение года

Специалисты дали интересную статистику о среднем потреблении продуктов Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вспомните свой обычный рацион питания на завтра, обед и ужин. Он кажется нам очень разношерстным и разнообразным: кто-то ест много круп и мяса, кто-то отдает предпочтение сладостям и быстрым, но вредным перекусам, кто-то вовсе никогда не пьет молоко, а кто-то является его огромным любителем. Однако можно выделить ряд основных продуктов, которые так или иначе едят все, чтобы понять средний уровень их потребления. Именно этим и занялись специалисты Иркутскстата.

- Потребление продуктов питания является важным показателем уровня жизни и определяется наличием ресурсов, насыщенностью рынка, платежеспособностью населения. В 2021 году за счет роста производства и ввоза из других регионов по сравнению с предыдущим годом в несколько больших объемах сложились общие ресурсы молока, мяса, фруктов, - рассказали нам в пресс-службе.

Так, среднестатистический житель Приангарья за год съедает 71 кг мяса, 91 кг картошки, 68 кг овощей, 35 кг ягод и фруктов, 12,6 кг растительного масла и 107 кг хлеба и выпечки, а также выпивает 201 литр молока. Если говорить о динамике, то сибиряки стали есть больше мяса и пить молока, меньше потреблять овощей и картофеля.

Примечательно, что в Иркутской области производят меньше мяса, чем потребляют. Зато яиц столько, что хватает обеспечить внутренний рынок и отправить в другие регионы.

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