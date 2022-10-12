650 тысяч рублей штрафа заплатит житель Читы за пьяный дебош в самолете Фото: Иван ВИСЛОВ

В Чите суд назначил наказание 35-летнему мужчине, устроившему пьяный дебош на борту самолета, который выполнял рейс «Екатеринбург - Чита». Это произошло в июне текущего года. Как только аэробус поднялся в воздух, сибиряк решил выпить спиртного, якобы для снятия стресса. К слову, алкогольные напитки во время полета были разрешены, но в один момент ситуация вышла из-под контроля. Он начал буянить и вести себя развязно. Это мешало не только спокойствию других пассажиров, но и работе членов экипажа. Бортпроводнику пришлось забрать у хулигана бутылку с недопитым содержимым, из-за чего тот вышел из себя.

- Не согласившись с действиями бортпроводника, мужчина стал высказываться грубой нецензурной бранью и оскорблять неопределенный круг лиц, из числа пассажиров и бортпроводников, наносить удары ногами в переднее пассажирское сиденье, в связи с чем был сопровожден бортпроводником в хвостовую часть самолета, - сообщают в пресс-службе Черновского районного суда Читы. - Продолжая свои противоправные действия, обвиняемый нанес не менее 2 ударов руками по лицу, шее и конечностям бортпроводника.

Уже находясь в суде, дебошир во всем раскаялся и признал вину, отказавшись от дачи показаний. Он объяснил, что из-за алкоголя сильно опьянел, поэтому деталей происходящего не помнит. На борту самолета ему стало плохо, началась паника, и он стал хаотично размахивать руками и ногами, случайно задевая чужие сидения. А когда авиахулиган пришел в себя, то был связан ремнями в хвостовой части.

Несмотря на оправдания, буйного пассажира признали виновным в грубом нарушении общественного порядка. Теперь ему предстоит выплатить штраф в размере 650 000.

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