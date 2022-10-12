Жена добровольца из Шелехова помогла родственникам мобилизованных доставить 50 кг посылок в Новосибирск

Вместе с Анной поехала и ее подписчица Надежда (слева). Ее мужа тоже мобилизовали. Фото: личный архив Анны Подольской

- Муж с самого начала спецоперации на Украине хотел пойти служить по контракту, но переживала, просила остаться… - делится с корреспондентом «КП» - Иркутск» жительница Шелехова Анна Подольская. В родном городе у женщины небольшой бизнес, а ее супруг работает на предприятии специалистом по охране труда. Пара воспитывает дочку и сына 10 и 6 лет. Когда в Приангарье мужчинам начали приходить повестки, Иван не стал ждать и поехал в военкомат, чтобы узнать, есть ли его имя в списках. Однако члены комиссии уверили его, что он под призыв не попал. Вернувшись домой, шелеховчанин заявил жене: «Аня, я не могу отсиживаться, я должен Родину защищать».

– Дело в том, что муж является ветераном боевых действий в Чечне. По военной специальности – стрелок, - продолжает рассказывать сибирячка. – При этом часть мобилизованных такого опыта не имеют. Я всегда знала, Ваня человек справедливый и морально сильный, поэтому приняла его решение и отговаривать не стала.

На следующее утро мужчина снова отправился в местный военный комиссариат и попросил принять его в качестве добровольца. Отправка в Новосибирское высшее военное командное училище была назначена уже на следующий день.

- За сутки мы собрали ему все возможное: от носков до продуктов. Кажется, у него была самая большая сумка в городе, - смеется Анна.

Свободное от работы время женщина посвящает небольшому блогу в соцсетях. В нем она рассказала и о поступке своего супруга, а позже начала общаться с родственниками других мобилизованных из Шелехова и близлежащих сел. Специально для жен, матерей, сестер военнослужащих-земляков блогер создала чат, где каждый может поделиться новостями или вопросами касаемо подготовки в учебных центрах.

- Оказалось, что многие парни уехали «налегке», не взяв с собой даже теплой одежды или лекарств. При этом семьи не имели возможности или не знали, как отправить посылки, чтобы те точно дошли до близких, - объяснила жена добровольца. – Тогда я решила помочь и лично отвезти вещи в Новосибирск, а заодно увидеться с Ваней.

Такое милое послание отправила Ивану его дочь. Фото: личный архив Анны Подольской

Купив билеты на самолет, женщина взяла для мужа лишь фонарик, перочинный нож и портативную зарядку. А дети попросили маму взять для папы их рисунки. Дополнительно за свой счет Анна оплатила 20 кг багажа для других передачек, которые удалось быстро собрать после брошенного клича в соцсетях. Одна из подписчиц шелеховчанки решила отправиться вместе с ней и также выкупила место для еще 20 кг груза. 10 кг ручной клади сибирячек также заполнили термобелье, средства личной гигиены и балаклавы.

Сообщения родственники оставляют даже на посылках. Фото: администрация Шелеховского района

- Все это время мне помогали добрые люди: одни увезли с багажом в аэропорт, другие встретили по прилету в Новосибирске. Что-то по просьбе родственников мобилизованных ребят пришлось докупать уже в городе. А в воинской части я передала коробки с написанными на них именами и номерами телефонов своему мужу, который раздал их парням.

1,5 тонны гумпомощи собрали жители Шелеховского района для мобилизованных. Фото: администрация Шелеховского района

Остальные посылки, предназначенные для шелеховчан, проходящих подготовку в Юрге и Шилово, Анна Подольская передала сотрудникам администрации района, которые вскоре направят груз в учебные центры и будут следить за его доставкой. Ранее жители Шелехова и близлежащих к нему сел уже собрали гуманитарную помощь общим весом 1,5 тонны.

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