Власти объяснили, будет ли вторая волна мобилизации в Бурятии

Будет ли вторая волна мобилизации в Бурятии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пользователи социальных сетях регулярно задаются вопросом о том, будет ли вторая волна мобилизации в Бурятии. Первые мобилизованные уже проходят обучение в учебных частях, им выдали базовое снаряжение, сейчас работают над тем, как правильно решить вопросы с рабочими местами, кредитами, недвижимостью и единовременными выплатами. В правительстве Бурятии объяснили, будет ли так называемая "вторая волна" частичной мобилизации.

- Продолжается плановая работа. Ни о каких первой волне, второй волне и последующих волнах речи не идет. Всем военным комиссариатам округа установлено определенное задание для комплектования воинских частей округа, а также других частей, которые находятся вне территории и за территорией Бурятии. Работа организована планово, - заявили в военном комиссариате республики.

По данным организации, в Бурятии небольшой недобор по частичной мобилизации, однако дополнительных пунктов сбора разворачивать не будут. Для регионов установили определенное число тех, кто должен отправиться в учебные части. Поэтому ни о какой "второй волне" речь не идет.

- Военные комиссариаты сейчас проводят отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. В повестках будет указано время, в которое гражданин должен прибыть на пункт предварительного сбора граждан. Будет дано время для того, чтобы граждане могли собраться, - пояснили в комиссариате.

За работой профильных организаций и тем, как именно проходит частичная мобилизация, смотрят прокуратура, органы исполнительной власти, а также военная прокуратура Улан-Удэнского и Кяхтинского военных гарнизонов.

Ранее "КП-Иркутск" писала, что семьи мобилизованных из Иркутской области начали получать единовременные выплаты 100 тысяч рублей. Эту сумму получат все мобилизованные по спискам, для согласования и сверки которых в Кузбассе и Новосибирске работают ведущие финансисты региона. Перечислять выплаты мобилизованным начали 10 октября через минсоцразвития.

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