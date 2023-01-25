Пел ради опоздавшего рабочего: удивительные факты из жизни Владимира Высоцкого, которые связывают певца с Иркутском

Своими воспоминаниями о легендарном артисте поделилась дочь его друга журналиста Леонида Мончинского. Фото: личный архив Любови Мончинской Фото: Валерий ПЛОТНИКОВ

Кумир советской молодежи, бард и народный поэт. 25 января 2023 года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 85 лет. Казалось бы, его яркая и полная событий жизнь уже отображена на страницах книг и в сценариях фильмов. Но все же есть любопытные факты о творчестве знаменитого актера, которые раскрываются только сейчас. В 1976 году в Иркутске появилось знаковое место, связанное с Высоцким – дом на улице Сибирских Партизан, 32. Там он гостил у своего друга журналиста, сценариста и писателя Леонида Мончинского. Его дочь Любовь до сих пор помнит встречи с дядей Володей, в котором школьница видела не звезду, а одного из папиных товарищей.

«На этом балконе пел Высоцкий»

Советский бард бывал не только в Иркутске, но и в Бодайбо, Нижнеудинске, Зиме и на берегу Байкала. Певец давно хотел увидеть своими глазами работу золотодобывающей артели, да и хороший приятель Вадим Туманов, который трудился в качестве золотопромышленника, звал Владимира Высоцкого в гости. Так, летом 1976 года артист купил билет и отправился на неделю в Сибирь.

- Друзья папы часто приходили к нам, - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» Любовь Мончинская. – Во время каждой такой встречи Высоцкий начинал петь. С собой у него практически всегда была гитара, а если и не было, то кто-то тут же передавал ему инструмент. В тот вечер, окно нашей квартиры на втором этаже было открыто. Услышав знакомый голос, люди собрались под ним, не понимая, радио это или телевизор. Когда кто-то из зевак окрикнул хозяев, отец пригласил Высоцкого выйти на балкон.

Так, в одном из иркутских дворов состоялся спонтанный концерт одного из самых знаменитых артистов тех лет. Он исполнял свои хиты до 4-х утра. Позже Леонид Мончинский в память об этом заказал мемориальную доску, которую установили на фасаде его дома. Прохожие все еще могут рассмотреть портрет Владимира Высоцкого. Выгравированная надпись гласит: «На этом балконе в 1976 году пел под гитару народный артист СССР Владимир Высоцкий».

Продолжил выступать ради опоздавшего рабочего

В архиве Любови Мончинской много фотографий с папиным другом дядей Володей, но эта была сделана за несколько минут до их отъезда на север Иркутской области, где бард хотел познакомиться с жизнью старателей.

Своими воспоминаниями о легендарном артисте поделилась дочь его друга журналиста Леонида Мончинского. Фото: личный архив Любови Мончинской

- Я тогда была в пятом классе. Отец около пяти утра подошел к моей кровати, чтобы поцеловать на прощание, но я проснулась и решила проводить их. На мне был цветастый фланелевый халат, волосы на голове взъерошены, но папа решил нас запечатлеть такими.

Приятель Владимира Высоцкого Вадим Туманов был начальником артели старателей «Лена» в Бодайбо, там же в студенческие годы подрабатывал Мончинский. Приехав туда, писатели узнавали о судьбах и жизни людей на приисках. Позже переполненные впечатлениями товарищи напишут совместную книгу под названием «Черная свеча». А в 2006 году по мотивам этого романа будет снят фильм «Фартовый». Но даже во время путешествия знаменитый певец не отказывался проводить концерты для работяг.

- Папа рассказывал, что Высоцкий выступал и в Бодайбо. После завершающей песни в зал забежал рабочий. Было понятно, что тот опоздал, из-за чего страшно расстроился. Отпахал смену в 12 часов, еще и преодолел столько километров…Высоцкий, не ожидая просьб, просто продолжил петь. Ради одного человека он не сходил со сцены еще около часа.

Подарил девчушке песню

Из-за того, что артист часто гостил у своих друзей, он часто забывал в Иркутске свои вещи: то ручку, то свитер, то еще какие-то мелочи. Во время поездок в Москву Леонид Мончинский старался вернуть их слегка рассеянному приятелю. Однако, признается Любовь, многие надеялись заполучить что-то из этого в свою коллекцию.

- Однажды он подарил мне пластинку с «Песней попугая». Таких в тираж еще не выпускали. Сказал, что теперь эта песня моя, но потом уникальная пластинка пропала. Несколько лет назад мои знакомые отправили мне копии песни, распространенные в Интернете. В нашей квартире бывало много гостей. Скорее всего кто-то из них прихватил пластинку с собой. Пропадали и другие вещи, связанные с Высоцким.

В заключении беседы Любовь Мончинская поделилась, что хранит огромное количество воспоминаний. Большая часть из них связана с отношениями Высоцкого и Мариной Влади, но все они очень личные.

- Наверное, когда-нибудь, спустя много лет, я расскажу об этом, но не сейчас, - подытожила женщина.

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