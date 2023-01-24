Неизвестное фото Леонида Гайдая, сделанное во время Великой Отечественной войны, нашли накануне 100-летнего юбилея в Иркутске

Иркутяне смогут увидеть ранее нигде не опубликованные фотографии Леонида Гайдая и его семьи. Фото: архив Иркутской области

30 января исполнится 100 лет со дня рождения Леонида Гайдая. Юбилей выдающегося режиссера, на комедиях которого выросли десятки, если не сотни миллионов людей со всего советского и постсоветского пространства, стал одним из главных событий для Иркутска. Ведь именно здесь прошли его детские и юношеские годы, и именно здесь киногений делал свои первые шаги к успеху.

Специально ко дню рождения мастера комедии, государственный архив Иркутской области подготовил выставку, на которой впервые будут представлены ранее нигде не опубликованные фотографии Леонида Гайдая и его семьи.

Убрали из спектакля – из-за реакции зрителей

Итак, родился Леня Гайдай в Амурской области. Туда, в дальневосточный городок Свободный, в ссылку за ведение революционной деятельности был отправлен его отец, Иов Исидорович. Там он женился, на свет появились трое детей – Александр, Августина и Леонид. Он родился 30 января 1923 года. По завершению срока ссылки семья решила перебраться в Сибирь, в Иркутск. Здесь на Иов Исидорович своими руками построил дом. Он и ныне существует, носит звание памятника. На калитке даже чудом сохранилась табличка «Для писем и газет. Получатель - Гайдай И.» (Иов Гайдай – прим. Ред.). Школу юный Леня окончил в Иркутске. И был тем еще шалопаем! Учителя помнили его даже после выпуска – еще и как! За шалости. То он над дверью кабинета прикрепит банку с водой и - бах! - она падает на голову вошедшему учителю. То схватит скелет в кабинете биологии и разыграет для одноклассников веселую сценку. Педагоги лепили в дневник двойки за поведение, но все равно прощали. Зато как в школьном драмкружке играл, как читал Михаила Зощенко! От его импровизаций зрители рыдали от смеха.

В Иркутске Иов Исидорович своими руками построил дом, он существует и ныне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А после окончания школы Леонид Гайдай устроился в иркутский драмтеатр. Но не артистом, а рабочим сцены. Ставил декорации, открывал и закрывал занавес. Потом ушел на фронт, вернулся 1944 из-за ранения и поступил в театральную студию при драмтеатре, с тех пор и началась его творческая карьера. Фото, которое нигде раньше не публиковали, из личного дела актера Л. Гайдая и удалось раскопать в архиве.

После окончания школы Леонид Гайдай устроился в иркутский драмтеатр. Фото: Государственный архив Иркутской области

- Сохранилось в отделе кадровой работы драмтеатра. Там же есть сведения о том, что один из первых спектаклей, в котором играл Гайдай, это был «Госпожа министерша», – рассказывает сотрудница архива Иркутской области Анна Сердюкова. – Он выходил на сцену в образе мальчика, одетого в шорты и рубашку. Хотя сам он на тот момент был уже взрослым человеком. Когда появлялся на сцене, зрители в зале просто лежали от хохота! Причем роль была без слов, немая. Настолько комично и несуразно выглядел в этом образе. После нескольких спектаклей роль Леонида Гайдая попросту вычеркнули. Доигрывать пьесу до конца было невозможно…

Зрители смеялись так, что было слышно на улице. А актеров со сцены – нет! Они никак не могли заставить зал успокоиться. Тогда режиссер заменил Леонида Гайдая в пьесе мальчиком из «Дворца пионеров».

Второй неизвестный ранее артефакт – о службе в рядах красной армии кинорежиссера Гайдая во время Великой Отечественной войны. Ушел на фронт, кстати, добровольцем в феврале 1942 года. Правда, не сразу на фронт, сначала на границу с Монголией - объезжать диких лошадей. Помните, в «Кавказской пленнице» Шурик ехал на низеньком осле, а ноги волочились по земле? Это воспоминание Гайдая - он был высоким, 180 см, а монгольские лошадки - низкорослыми. С западного фронта разведчик Гайдай вернулся в 1944-м с медалью «За боевые заслуги» и инвалидностью. Подорвался на мине. И прямо на костылях - снова в Драмтеатр.

- Это справка о ранении, полученном на фронте и его освобождении от военной службы, - поясняет Анна Сердюкова. – Когда нам ее передали, обратили внимание на фотографию молодого человека. Он показался таким знакомым! Присмотрелись… Леонид Гайдай! Фотография довольно нетипичная и ранее нигде не встречалась. Портрет отражает военный отпечаток…

С фронта разведчик Гайдай вернулся в 1944-м с медалью «За боевые заслуги» и инвалидностью. Фото: Государственный архив Иркутской области

Третий, вновь обретенный документ об иркутской жизни Гайдая, - статейный список (документ полицейского учета, которые составлялись на лиц, приговоренных к ссылке и каторге – прим. Редакции) его отца Иова Гайдая. Датирован 1908 годом. Его совершено случайно обнаружили, когда по запросу одного из иркутян искали информацию о его предках. И ценность снова не в самом документе, а в фото. Это редкие дореволюционные снимки молодого Иова Исидоровича.

Редкий дореволюционный снимок молодого Иова Исидоровича. Фото: Государственный архив Иркутской области

Выставка будет работать с 25 января по 24 марта. Фото: государственный архив Иркутской области

Тополь у дома

Но, разумеется, самым главным хранителем истории остается дом, в котором жили родители знаменитого режиссера. Он по-прежнему существует в Иркутске и совсем недавно горожане обнаружили возле него тополь, который, вероятно, лично посадил Леонид Гайдай.

Иркутск всегда оставался малой родиной для Леонида Гайдая. Фото: переснято Юлией Пыхаловой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Изначально я просто обратила внимание на то, что возле дома Гайдаев растет старый тополь. На вид ему примерно лет 70-80. А спустя некоторое время мне попалось в руки одно из писем Леонида Иовича, которое он писал своему брату Александру, - рассказывает иркутянка, автор кинематографической выставки Наталья Еремеева. – Гайдай вспоминал о том, как летом 1941 года они с отцом садили тополя рядом со своим домом. Сопоставив возраст дерева и описание письма, мы сделали вывод, что этот тот самый тополь, посаженный руками Леонида Иовича!

На чердаке родительского дома, Гайдай придумал сценарий своей знаменитой короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс». Фото: фельетон из газеты "Правда" из книги Владимира Березина

И кстати именно здесь, на чердаке родительского дома, Гайдай придумал сценарий своей знаменитой короткометражки «Пес Барбос и необычный кросс». Ранее «КП-Иркутск» рассказывала, что по приезду в Иркутск, режиссер нашел в кипе старых газет и журналов забавный фельетон, повествующий о приключениях троих друзей, которые занимались браконьерством на отдыхе. Позже Гайдай даст им имена – Трус, Балбес, Бывалый, и короткометражка с участием знаменитой троицы в миг прославит его!

Воссоздали рабочий кабинет, собирая вещи по всей стране

Вообще столетие Гайдая Иркутск отметит громко. Флешмобы, лекции, экскурсии, театральные постановки, кинопоказы, квизы – в юбилейном списке больше 100 событий. Большую часть мероприятий готовит «ГайдайЦентр». Программа празднования получила грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Одно из самых масштабных мероприятий – выставка «Режиссер Гайдай, как он это делал?», которая проведет посетителей по всем этапам создания знаменитых комедий.

Экспонаты для выставки собирали буквально по всей стране. Фото: предоставлено Ольгой Стрекаловской

- Мы собирали экспонаты буквально по всей стране, - рассказывает исполнительный директор выставки Ольга Стрекаловская. – С помощью вещей той эпохи, воссоздали рабочий кабинет режиссера. Семья Гайдая поделилась с нами чудесными фотографиями, где Леонид Иович запечатлен с женой Ниной Гребешковой, дочерью и внучкой. Кстати, внучка Леонида Иовича Ольга вновь посетит родину своего знаменитого деда по приглашению «ГайдайЦентра» и примет участие в открытии выставки.

Внучка Леонида Гайдая Ольга Худякова вновь посетит родину своего знаменитого деда. Фото: Виктория Кудаева

Среди экспонатов - тексты сценариев и раскадровки с пометками режиссера, фотографии и личные вещи, костюмы, в которых молодой режиссер, еще будучи практикантом киностудии, снимался в своем первом фильме. Помощь в формировании экспозиции выставки оказали «Киноконцерн «Мосфильм», «Киностудия им. М. Горького», российский государственным архив кинофотодокументов, музей Юрия Никулина и другие крупные федеральные организации.

Выставка "Иркутская история Леонида Гайдая" будет работать с 25 января по 24 марта в Центре документации новейшей истории – филиал ГАИО, по адресу ул. Марата, 19.

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