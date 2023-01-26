«Сын проглотил рыбную косточку и задыхался». Родители поблагодарили инспекторов ГИБДД, домчавших их до больницы в Иркутске

Тот самый экипаж ДПС - инспекторы Дмитрий Алексеев и Валентин Имсыров Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Экипаж ДПС возвращался в пятницу вечером из отдела полиции. Фарами водитель «УАЗа» моргнул им с просьбой остановиться. Когда полицейские, остановились, родители обратились к ним с просьбой спасти сына.

- Помогите, пожалуйста, сын проглотил рыбную косточку, тяжело дышит, - обратились к экипажу ДПС на Объездной дороге в Ново-Ленино в Иркутске семейная пара. – На дорогах пробки. Мы боимся, что не успеем!

Движение на городских магистралях действительно было непростым, на дорогах образовались заторы. Инспекторы ДПС Дмитрий Алексеев и Валентин Имсыров приняли единственное верное решение – посадили женщину с 1.5-годовалым сыном в патрульный автомобиль, сообщили в часть, куда направляются.

Включив спецзнаки – сирену и проблесковые маячки - они буквально за считанные минуты довезли мальчика с мамой до Ивано-Матренинской больницы, где передали уже на попечение медиков.

- Сейчас время ребенок уже дома с родными и его здоровью ничего не угрожает, - поделились с КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

После того, как опасность миновала мать ребенка, кстати, семья эта многодетная, записала для полицейских видеообращение со словами благодарности.

- Нужно было очень быстро добраться до врачей, экипаж ДПС пришел к нам на помощь, домчал нас без пробок, за считанные минуты, можно сказать, минуты, - поделилась женщина. – Мы вам очень благодарны. Низкий поклон вам от всех нас.

Напомним, в октябре прошлого года также экипаж ГИБДД помог вовремя добраться до роддома беременной женщине, у которой уже начались роды. После появления новой жизни на свет, инспекторы пришли поздравить молодую семью с этим событием, а малышу подарили детское автокресло, чтобы с первых дней все его поездки в транспорте были безопасными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08