Доставили с мигалками. Инспекторы ГИБДД помогли роженице из Иркутска добраться до роддома вовремя

В Иркутске в роддом женщину везли под звук сирен и с проблесковыми маячками Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- У меня в машине женщина вот-вот родит, не успеем до роддома, выручайте! – с такой просьбой к инспекторам ГИБДД на улице Рабочего Штаба обратился родственник роженицы. – Пожалуйста!

Отказать полицейские, конечно, не смогли. Сообщили в дежурную часть, что покидают пост и пересадили девушку в служебный автомобиль. За рулем сидел лейтенант полиции Владислав Гуринов. В роддом сибирячка ехала под охраной и с «цветомузыкой» - под звук сирен и с проблесковыми маячками.

Успели! В медучреждении женщиной уже занялись гинекологи-акушеры. На свет появилась новая жизнь. Кстати, в семье уже есть маленькая девочка, которая теперь стала старшей сестрой. Поздравить молодых родителей с этим праздником на выписку приехал и сам полицейский. Он вручил женщине букет цветов, а малышу – автокресло 0+.

- Чтобы с первых дней жизни все поездки ребенка были безопасными, - рассказали в Госавтоинспекции Иркутска.

Иркутянка была очень рада видеть своего спасителя, с душевной улыбкой поблагодарила полицейского, к ее словам присоединилась и вся большая семья.

- Спасибо большое, громадное спасибо, ребят, еще раз за оперативность! – добавил свекр молодой мамы.

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