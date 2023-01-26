4-летний мальчик попал в больницу после жестоких побоев отчима в Забайкалье Фото: Алексей БУЛАТОВ

СУ СКР по Забайкальскому краю возбудило уголовное дело по факту избиения четырехлетнего ребенка в Карымском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- По версии следствия, подозреваемый в течение двух лет систематически избивал своего пасынка 2019 года рождения. 25 января 2023 года злоумышленник, оставшись дома с малолетним пасынком, снова избил его, - говорят в следкоме.

На следующий день малыша пришлось госпитализировать с полученными травмами в больницу Читы. Сейчас следователи собирают доказательства и опрашивают свидетелей произошедшего. Полиция разыскивает подозреваемого в совершении этого преступления.

Ранее сообщалось, что 20 января Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор мужчине, который угрожал заминировать городской аэропорт. Все происходило в зоне посадки на рейс. Мужчина кричал, что он террорист.