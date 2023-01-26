В Иркутске вынесли приговор мужчине, угрожавшему заминировать аэропорт Фото: Яна ЛИСИНА

20 января Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор мужчине, который угрожал заминировать городской аэропорт. Об этом сообщает пресс-служба суда.

- Около выхода на посадку на авиарейс в присутствии других пассажиров и сотрудников аэропорта мужчина заявил, что он террорист и намерен заминировать здание, - рассказали в суде.

Мужчину признали виновным в заведомо ложном сообщении о минировании. По решению суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно. Испытательный срок составит два года. Пока приговор не вступил в силу, уточнили в пресс-службе суда.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения водного транспорта. Как выяснилось, местный житель незаконно перевозил пассажиров по Байкалу на непригодном судне.