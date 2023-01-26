Житель Иркутской области незаконно перевозил пассажиров по Байкалу

Судно было в негодном состоянии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о безопасности движения водного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Местный житель в акватории озера Байкал незаконно осуществлял перевозку пассажиров на судне «Тайфун». Оно находилось в технически негодном состоянии, - рассказали в ведомстве.

В частности, у судна не было необходимых документов для эксплуатации. Прокуратура посчитала, что судно не соответствует требованиям безопасности. Тогда транспортный прокурор отправился в суд, для того чтобы запретить эксплуатацию судна до устранения нарушений.

Свердловский районный суд Иркутска удовлетворил иск прокурора в полном объеме.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что 26 января 2023 года пассажирские поезда сообщением «Владивосток-Москва», "Владивосток-Самара" прибыли в Иркутск с сильной задержкой – восемь часов. Транспортная прокуратура организовала проверку.