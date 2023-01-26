26 января два поезда прибыли в Иркутск в задержкой в восемь часов Фото: Василий Вахрин

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку из-за серьезной задержки прибывающих в Иркутск поездов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- 26 января 2023 года пассажирские поезда сообщением «Владивосток-Москва», «Владивосток-Самара» прибыли на станцию Иркутск-пассажирский Восточно-Сибирской железной дороги с опозданием более чем на 8 часов, - рассказали в прокуратуре.

По данным ведомства, поезда задержались из-за отключения контактной сети на Забайкальской железной дороге. Это в свою очередь случилось из-за сильных морозов. При наличии оснований транспортный прокурор примет меры для устранения нарушений закона.

Ранее «КП-Иркутск» сообщала, что Госавтоинспекция начала проверку из-за произошедшего 25 января вечером ДТП. Оно случилось на пересечении улиц Партизанской и Софьи Перовской в Иркутске. Как стало известно, столкнулись две иномарки - Toyota Verrossa и Subaru Forester. Их отбросило на другие припаркованные машины.