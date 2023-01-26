В Иркутске произошло ДТП с участием четырех автомобилей Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

Госавтоинспекторы проводят проверку по факту ДТП, произошедшего вечером 25 января на пересечении улиц Партизанской и Софьи Перовской в Иркутске. На скорости столкнулись Toyota Verrossa и Subaru Forester, после чего иномарки отбросило на два припаркованных авто.

После чего между участниками аварии начался конфликт. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутска.

- Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушителей общественного порядка, - рассказали в ведомстве. - Принимаются меры к установлению и задержанию всех участников конфликта.

Автомобили помещены на специализированную стоянку. Правоохранителями устанавливаются причины и обстоятельства случившегося. В больницы Иркутска после серьезного ДТП с травмами никто не обращался. По предварительным данным, никто серьезно не пострадал.

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