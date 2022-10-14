Причины землетрясения в Иркутске 14 октября озвучили специалисты Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

И снова землетрясение. Жители Иркутской области и соседней Бурятии не на шутку перепугались утром в пятницу от подземных толчков. Колебания земной коры повергло в шок сибиряков в 08.54 14 октября. Эпицентр события был в акватории Байкала. По данным специалистов, он находился в 90 километрах от Иркутска, в 60 километрах от поселка Листвянка. Что же вызвало толчки? Стали известны причины землетрясения в Иркутске 14 октября

Причины землетрясения в Иркутске 14 октября

Причины землетрясения в Иркутске 14 октября, конечно, как всегда сдвиги, смещение горных пород. Конкретно в этот раз, смещения происходили в Байкальской рифтовой зоне.

- Эпицентр был в акватории Байкала, в районе города Бабушкин в республике Бурятии, - рассказала КП-Иркутск директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева. - Магнитуда землетрясения составила 5.9, энергетический класс 14.5. В эпицентре было порядка 7.9 баллов.

Эпицентр был в акватории Байкала. Фото: Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН

В Иркутске толчки оцениваются в 5 баллов, в Гусиноозерске также. До 4-5 баллов было в населенных пунктах Марково, Урике, Хомутов, Шелехове, Ангарске, Баклашах, Грановщине, Сосновый Бор, Тырган, и Улан-Удэ. Кстати, ближайший населенный пункт в республике находился в 33 километрах от эпицентра - западнее населенного пункта Посольское Кабанского района.

Стоит отметить, что летом в этом районе уже было зафиксировано землетрясение. Хорошо ли это, что происходит постепенная «разрядка» напряжения на границе горных пород?

- Уже ответить сложно, а вот одно можно с уверенностью озвучить – в последние три года землетрясения стали часто происходить в нашем регионе, - отмечает Елена Кобелева.

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