Ждать мне совесть не позволяет. Главврач БСМП Бурятии отправился добровольцем на спецоперацию

Фото: стоп-кадр видео из аккаунта героя в социальных сетях

Многие жители России отправились добровольцами на специальную военную операцию на Украине. Главный врач больницы скорой помощи имени В.В. Ангапова Вячеслав Дондоков не стал исключением. Во время совещания он объявил о своем решении оставить больницу и отдать свой долг родной стране. О том, что его сподвигло на такой шаг он рассказал в социальных сетях.

- Та ситуация, которая сейчас разворачивается на западе нашей страны, играет ключевую роль в том, как мы будем жить дальше, как будут жить наши дети и наши внуки. Спокойно сидеть дома и ждать, когда это закончится и так или иначе решится, мне совесть не позволяет, - объяснил Вячеслав в видео-обращении.

Такой поступок вызвал одобрение у пользователей социальных сетей и коллег, а также у министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой. Она встретилась с врачом и выразила ему благодарность за мужество. При этом глава ведомства подчеркнула, что место главврача БСМП остается за Вячеславом, все будут ждать его возвращения.

Фото: официальный аккаунт главы Минздрава Бурятии

Вячеслав Дондоков - старший лейтенант медицинской службы, после окончания вуза в свое время участвовал в военных конфликтах. Как он сам рассказал, о чести офицера он не забыл, как и профессиональные навыки. Сейчас Вячеслав остро осознал, какой вклад он может вложить в победу своей страны.

- Было какое-то смятение сначала: переживал, правильно ли я делаю, - рассказал главврач о своих чувствах. - А потом понял, что да.

А в Иркутской области такое же решение стать участником СВО принял хирург-онколог из Братска Сурен Бозоян. Он не смог остаться в стороне и объяснил, что пойти добровольцем - это его осознанный выбор. Правда, это известие взволновало пациентов онкологического центра, потому что Сурен был единственным специалистом в его области во всем Братском районе.

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