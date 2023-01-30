Днем в Иркутске 30 января синоптики обещают снег Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске 30 января ожидается погода с переменной облачностью. В городе дует северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с, днем выпадет небольшой снег. Об этом КП-Иркутск рассказали синоптики Иркутского Гидрометцентра. Днем в понедельник в областном центре столбики уличных термометров покажут всего -5…-7.

Надолго ли в город пришло тепло? Узнали, какой будет погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023.

Погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023: прогноз синоптиков

Можно радоваться. Погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 сохранит примерно такие же температурные показатели в течение всех семи дней. Небесная канцелярия обещает, самой холодной дневной температурой на этой неделе станет -12 градусов. А вот по ночам станет холоднее.

В ночь на вторник метеорологи Гидрометцентра России прогнозируют -13 градусов, днем 31 января, в городе будет облачно с прояснениями и -10. Вот в ночь на среду уже -24, зато днем 1 февраля все те же комфортные -10 градусов. Небо затянут облака, но осадков не ожидается.

В ночь на 2 февраля синоптики обещают -23, днем в среду -12, облачно с прояснениями и без осадков. К ночи показатели термометров снова опустятся, ожидается - 22 градуса. Но днем в пятницу снова -10.

Небольшой кратковременный снег предрекают сотрудники Гидрометцентра страны в ночь со 2-го на 3, с 3-его на 4-ое и с 4-го на 5-ое. При этом днем осадки обещаются лишь в субботу, 4 февраля. Днем за окном в первый выходной недели будет -9. В ночь с субботы на воскресенье в Иркутске -18, днем 5 февраля -8 градусов.

Погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023: прогноз по дням

Погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023. Данные Гидрометцентра России

Такой будет погода в Иркутске на неделю с 30 января по 5 февраля 2023

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