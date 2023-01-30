Саянск: Добро пожаловать!

Начало города, мкр-н Юбилейный, 65 (в этом доме находятся Картинная галерея и ЗАГС).

Саянск – один из самых молодых городов Иркутской области, в этом году ему исполнилось только 52 года. Расположен он в 270 километрах от областного центра и в 300 от озера Байкал. Заметим все эти расстояния указаны по участку федеральной трассы, который находится в отличном состоянии.

Сам город внезапно появляется из густого соснового леса. Такое чувство, что приехал не в город большой химии, а в санаторий. Впрочем, это недалеко от истины: санаторий здесь действительно есть, а промплощадка расположена на удалении, да так, чтобы городская экология не страдала. Те, кто приезжает сюда первый раз зимой, удивляются - белый снег! Местные привыкли и отвечают с гордостью: «Готовьтесь удивляться дальше». Этому городу и правда есть чем гордиться.

Простор для дела

На всю Россию Саянск прославился благодаря своему неординарному мэру - Олегу Боровскому. Человек деятельный и по-хорошему смелый (редкое качество для муниципального служащего!), он регулярно удивляет общественность нестандартным подходом к делу. Так было и с получением статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Олег Боровский, мэр Саянска.

– Да, обратился лично к президенту, Владимиру Путину, – вспоминает Олег Боровский, мэр Саянска. – Хотя формат встречи не предполагал обсуждения этого вопроса, поскольку шло совещание по лесным пожарам, это было летом 2017 года. Решил воспользоваться ситуацией: Саянск слишком зависит от главного предприятия – «Саянскхимпласта». Во время его остановки на капитальный ремонт летом 2016 года мы в полной мере ощутили, что значит быть моногородом. Сразу просел бюджет, возникли сложности с выполнением полномочий, софинансированием государственных программ. Для меня стало очевидным: нужно развивать альтернативные виды бизнеса, чтобы доходы бюджета не колебались в зависимости от графика остановок производства, ценовой конъюнктуры на рынке химической продукции или степени патриотизма владельцев комбината.

Так в 2018 году Саянск получил статус ТОСЭР – с тех пор здесь появилось уже пять резидентов, которые пользуются уникальными экономическими условиями. А именно: в течение первых пяти лет работы не начисляются налоги на прибыль, имущество и землю. Более того, земельный участок под производственные мощности можно получить без проведения торгов, по упрощенной процедуре.

Всего же в этом небольшом городе 50 тысяч жителей, работает более 380 предприятий и организаций. Безусловно, основа экономики – промышленные гиганты. Крупнейший изготовитель поливинилхлорида в России АО «Саянскхимпласт», благодаря которому и появился Саянск, и один из ведущих производителей мяса птицы в регионе ООО «Саянский бройлер».

– По сути, ТОСЭР – это небольшая оффшорная зона, где действует льготный режим по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество, – объясняет мэр города. – Если сейчас предприниматели платят 32,5% социальных налогов, то в ТОСЭР – 7,5%. Единственное условие – проект должен быть на все 100% легальным и прозрачным. Со всем остальным поможем: посоветуем, подскажем, сделаем все, что зависит от местной администрации. Мы со своими инвесторами работаем в тесном сотрудничестве, ведь город заинтересован в новых предприятиях и новых рабочих местах.

Обычная проблема для создания нового производства, да и для любого предприятия, – инфраструктура. Создавать что-либо в чистом поле стоит огромных денег. К счастью, именно в Саянске такой проблемы нет: город создавался и проектировался на 200 тысяч населения, поэтому коммуникации здесь могут выдержать многократное увеличение нагрузки.

– У нас легко решаются вопросы по строительству новых объектов, – отмечает Олег Боровский. – Куда пальцем ни ткни, везде проходят сети. Строим школу – сети пять метров, не надо ничего специально тянуть. Можно еще один город построить без ущерба для сетей.

Отсутствие проблем с присоединением к инженерным сетям – настоящий феномен для нашего времени. К этому обязательно нужно приплюсовать поддержку из местного бюджета для малого бизнеса: до пяти миллионов на три года под ставку в 10%, без комиссий и страховок. Приезжай, стройся и начинай работать. Кстати, с кадрами тоже проблем не будет, ведь этот город удобен не только для работы, но и для жизни.

Строить и жить

При мысли о небольшом городке в сибирской глубинке сразу рисуются мрачные картины: старые дома, убогие соцучреждения, никаких развлечений. Это точно не про Саянск! Город молодой и каждый год становится все краше.

Детская школа искусств.

Например, в этом году возле центральной городской библиотеки установили очередной памятник – Валентину Распутину. Именно так, не забывая о прекрасном, в Саянске развивают социальную инфраструктуру. Особенно стоит подумать о жизни здесь молодым семьям. И вот почему:

- В Саянске нет очередей в детские сады

Детский сад «Боровичок», филиал дошкольного учреждения № 27 «Петушок».

В этом году местные дети пошли в новый детский сад на 150 мест. В нем есть бассейн, хореографический и спортивный залы, компьютерный класс, есть все условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь принимают младенцев от шести месяцев!

Существующие садики регулярно ремонтируются: полностью обновили уже больше половины из десяти работающих дошкольных учреждений.

- В Саянске нет переполненных классов и школьники учатся в одну смену

Школа № 8

В 2021 году открыла двери большая новая школа № 8. Здесь же работают разные кружки и секции, а для тех ребят, кто желает заниматься творчеством, недавно построили новую школу искусств на 650 мест. Впрочем, желающих достаточно, поэтому уже сейчас подумывают над строительством еще одной. Не забывают и о модернизации библиотек под современный формат: в городе работают уже две модельные библиотеки с уютными читальными залами, игровой, творческой мастерской, пространством для обучения, мастер-классов и лекций.

- В Саянске есть где погулять

Территория около ЗАГСа

Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Мы уже рассказывали о том, что город построен посреди красивейшего соснового бора. Благодаря этому воздух невероятно чистый. Прогуляться по лесу можно с комфортом в уникальном парке «Таежные бульвары». Для его строительства не было вырублено ни одной здоровой сосны или лиственницы! Большой участок природного парка почистили от старых и больных деревьев, проложили удобные дорожки, оборудовали детские и спортивные площадки, устроили фонтан, провели освещение. И снова так и просится сравнение с хорошим санаторием, где отдыхающим буквально предписываются прогулки по хвойным аллеям, ведь известно, что эти деревья – неиссякаемый источник полезных фитонцидов – биологически активных веществ, которые помогают справиться со многими микробами и вирусам, даже с туберкулезной палочкой. И аромат в этом парке непередаваемый!

Парк «Таежные бульвары».

Парк «Таежные бульвары».

А еще здесь есть музей Великой Отечественной войны и даже настоящий боевой танк Т-34, который жители купили вскладчину.

Музейно-выставочный комплекс, экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

Танк Т-34, сквер имени 40-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В Саянске есть где заняться спортом

Крытый корт "Ледовый" и Дом Спорта.

В городе работают и открыты для жителей:

- Крытый корт «Ледовый»

- Каток ДСК «Непобедимый»

- Каток ДСК «Искра»

- Центр зимних видов спорта

- Детский спортивный центр

- Бассейн «Дельфин»

- Бассейн в школе № 8

- Бассейн «Золотая рыбка»

Бассейн «Золотая рыбка».

В городе культивируется более 20 видов спорта.

- В Саянске постоянно повышают комфортность жизни

В это трудно поверить, но в каждом – каждом! – дворе города поставлена хорошая новая детская площадка. Кроме того, в 28 дворах есть еще и спортивные комплексы. И в ближайшие годы эта работа будет продолжена.

Безусловно, огромное значение для жизни имеет уровень медицины в городе. И хотя это компетенция областных властей, на месте стараются создать все условия для привлечения специалистов: за восемь лет жилье получили 163 педагога и медика. А в местный роддом едут из всех окрестностей, поэтому из 800 родившихся в 2022 году малышей, больше половины – приезжие.

В 2023 году для Саянска закончат проектировать детскую поликлинику, где смогут принимать 350 ребятишек в смену. Строительство и оснащение обойдется почти в миллиард рублей.

Город будущего

Лучше всего об уникальности Саянска рассказал его первостроитель, генеральный директор ЗАО «Восток-Центр» Александр Сигал:

Сквер «Комсомольский».

- Саянск строился как город будущего. Рассчитывался на 200 с лишним тысяч населения. Здесь планировалось несколько заводов и разных предприятий, включая мясокомбинат и свинокомплекс. Также предполагались аэропорт и наземное метро. Последнее, кстати, даже было построено. Около трех лет от города до завода ходила электричка. Саянск проектировался в Ленинграде. В городе широкие улицы, в середине каждой группы домов обязательно сохранен островок зелени. В каждом микрорайоне два детских сада и школа, объекты торговли. Также создан современный больничный комплекс, есть необходимые спортивные сооружения, санаторий. При строительстве Саянска учитывались география, естественный рельеф и роза ветров. Промышленные предприятия практически не могли повлиять на его экологию. На сегодняшний день единственные загрязнители города – это выхлопные газы автомобилей.

Теплый прием

Дорога от кафе «777» до въезда в город.

Перед новым 2023 годом в Саянске заработало новое освещение на въезде в город. Протяженность освещенного участка составляет 3965 метров. Установлены 182 новые опоры и 194 современных светодиодных светильника. Такие лампы потребляют до 50% меньше электроэнергии, по сравнению с обычными, и обладают большим сроком службы.

Система освещения от кафе «777» до Ленинградского проспекта оснащена фотореле и реле времени, которое позволяет без вмешательства человека зажигать фонари в темное время суток и выключать утром.

Конкретно

В ТОСЭР «Саянск» уже зарегистрировано пять резидентов:

ООО «Ирпласт» - производитель крупногабаритных пластиковых емкостей;

ООО «ПК МДФ» - комплекс производств глубокой переработки древесины;

ООО ТК «Саянский» - предприятие по круглогодичному выращиванию овощей и зелени в защищенном грунте;

ООО «Линия окон» - филиал производства пластиковых окон, алюминиевых и металлических изделий;

ООО «СОВА» - строительство гостиницы, услуги временного проживания, кафе, автостоянки.

Куда обращаться с инвестпроектами

Предложения ждут в отделе экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации Саянска:

8 (39553) 5-72-22

economsayansk@mail.ru

Сказано

Олег БОРОВСКИЙ, мэр Саянска:

- Мое отношение к Саянску уже стало поводом для шуток. Подтверждаю: я люблю этот город! Он этого достоин: красивый, чистый, уютный, компактный, здесь живут замечательные, неравнодушные люди! У нас очень удобно жить и действительно выгодно работать: администрация готова поддержать инвесторов, для этого есть все необходимые условия. Но! Не верьте мне на слово, приезжайте знакомиться лично. Все покажем и расскажем.

- Я мечтаю о том, чтобы численность населения Саянска превысила 50 тысяч человек. Когда в Сколково я защищал проект развития моногорода, то заявил, что к 2025 году в Саянске будет 60 тысяч жителей. Необходимо создавать новые предприятия и рабочие места, привлекать людей – это главная задача.

- Не люблю, когда кто-то жалуется, какая тяжелая у мэра работа. Ты ведь сам на это место стремился, знал, на что идешь! Я поэтому и отчитываюсь перед людьми не в торжественной обстановке, в зале, а во дворах. Если что-то сделано – гордишься, если нет – объясняешь, почему так получилось. Слушаешь, чего еще людям не хватает. Многое уже сделано в городе, но еще очень многого хочется. 2023 будет трудным, но интересным, планируется начало строительства тепличного комбината, строительство Центра молодежи и современной культуры и другие плановые работы.

Главное – работать, тогда и результат будет.

Факты о Саянске

- Город расположен на берегу реки Оки, в западной части Иркутской области, в зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали (до ж/д станции Зима 28 км).

- Расстояние до Иркутска по трассе Р255 «Сибирь» – 270 км, до озера Байкал – около 300 км.

- Промышленные предприятия расположены в 12 км от жилой зоны.

- Площадь города 82,42 кв. км.

- В Саянске нет ни одного барака, строительство города началось сразу с панельных 5-этажек.

- Средний возраст жителей города – 37 лет. Доля трудоспособного населения – почти 53%.

Фотографии предоставлены пресс-службой города Саянска.