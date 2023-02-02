«Серый» майнер оставил без электричества в морозы 60 домов в Иркутском районе

В январе 60 домов в деревне Столбова остались без электричества из-за деятельности «серого» майнера. Фото компании.

Криптодобытчик развернул мощную майнинговую ферму на обычных бытовых сетях, не предназначенных для таких нагрузок. В результате вышла из строя трансформаторная подстанция, обеспечивающая электричеством эту часть населенного пункта. Десятки семей остались без света в 30-градусный мороз. При этом во многих из пострадавших домов от электричества работает отопление, водяные насосы и бойлеры.

Силами специалистов «Иркутской электросетевой компании» электроснабжение в домах было оперативно восстановлено. Затем энергетики установили причину аварии: майнинговую ферму вычислили по показателям нагрузки, высокой температуре и уровню шума. Выяснилось, что криптодобытчик ежемесячно использовал 100 тыс. кВт/ч – больше, чем 20 частных жилых домов вместе взятые.

Энергетики отключили нарушителя от сетей, однако глобально это не решит проблему «серого» майнинга. Пользуясь льготным тарифом для населения, криптодобытчики продолжают использовать бытовые сети для коммерческих целей. Майнинговое оборудование, работающее круглосуточно, создает избыточную нагрузку и в конечном итоге провоцирует многочисленные аварии и сбои – дежурные бригады энергетиков работают без перерыва.

Есть мнение, что исправить ситуацию сможет дифференцированный тариф – он подразумевает сохранение льгот для большей части населения и повышение платы для тех, кто расходует десятки и сотни тысяч киловатт-часов в месяц. Дифтариф не коснется 98% населения, но значительно снизит активность «серых» майнеров и позволит специалистам заниматься развитием и усилением сетей.