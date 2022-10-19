Живой мертвец. Охранник из Иркутска узнал о своих похоронах, придя за зарплатой. Фото: личный архив героя публикации

46-летний Мартин Шпиренок 5 лет как живет в Иркутске. В город на Ангаре он переехал из Санкт-Петербурга после расставания с супругой. Однако отношения расторгли лишь на словах. Официально по сей день они женаты. Точнее были женаты, пока Мартин не умер… по документам. Да-да, физически живого человека признали почившим, о чем сам Мартин узнал спустя 2 месяца после собственных похорон.

- Даже могила имеется! – говорит Мартин Шпиренок. - Находится она на одном из кладбищ северной столицы. Покоится в ней, правда, незнакомый мне человек.

О том, как фиктивный переход в мир иной принес реальные проблемы, с «Комсомолкой» поделился сам пребывающий в здравии «мертвец».

«Вы умерли»

«В Пенсионном фонде сказали, что вы умерли», - такая новость от сотрудника бухгалтерии, мягко говоря, ввела Мартина Шпиренка в ступор. Мужчина трудится охранником в одной из местных компаний. Пришел получать зарплату и узнал, что официально скончался еще в мае. Вот те на! То, что это ошибка руководство, конечно, понимало, но продолжать выплачивать деньги «мертвой душе» не имело право. Мартина пришлось отправлять в отпуск без содержания. Пока не «воскреснет»!

- В Пенсионном фонде и ЗАГСе известия подтвердили, - вспоминает иркутянин. – Как такое могло произойти, специалисты объяснить не смогли, но согласно справкам, мой труп нашли в квартире в городе Никольске Ленинградской области. Там проживает бывшая жена. Ни дата, ни причина смерти – неизвестны.

Личность Мартина подтвердили в МВД. Фото: личный архив героя публикации

Чтобы подтвердить свою личность, мужчина обратился в полицию за справкой. Сделать это удалось без проблем, так как в марте охранник проходил дактилоскопирование. Внести отпечатки пальцев в базу данных обязывают при получении лицензии.

Похоронили под номером

С бывшей супругой Мартин не общался около 4 лет. Связаться по телефону удалось только с ее соседкой, которая ухаживает за практически прикованной к постели женщиной.

- Как я понял, в квартире с ней проживал мужчина, - говорит бывший петербуржец. - Скорее всего, его тело и нашли. Она же почему-то заявила, что это был я. Неужели ее слова никто не проверял?

Мужчина опасается, что жена могла стать жертвой мошенников, которые намеренно подстроили кончину хозяина квадратных метров. В случае смерти мужа, недвижимость перейдет во владение женщины. Не исключено и то, что причина неразберихи - чья-то вопиющая халатность.

- Спутать меня с кем-либо очень сложно. 195 см роста и 160 кг веса – им бы пришлось рыть могилу нестандартного размера, - смеется Мартин.

Странно в этой ситуации и то, что обнаруженное в Никольске тело похоронили под номером, то есть за счет государства. Так обычно поступают с людьми, у которых нет родственников.

«Прошу признать меня живым»

Впереди у иркутского охранника долгие судебные разбирательства. Для начала ему предстоит доказать, что он, Мартин Валерьевич Шпиренок, жив и находится в полном здравии. Без этой процедуры он не может даже купить билет на самолет, чтобы улететь в Питер и решить вопросы на месте. Затем начнется поиск виновных. У автора ошибки, стоившей ему «жизни», сибиряк планирует отсудить компенсацию ущерба. Оставшись без заработка, он тратит последние сбережения на отправку писем и запросов. Также по карману бьют и услуги юриста.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Роман КРАВЦОВ - член Общественного совета при ГУ МВД России по Иркутской области

Это уникальный случай

В данной ситуации есть вероятность как халатного отношения должностных лиц к выполнению своей работы, так и преступных действий, направленных на присвоении недвижимости. Последнее можно выяснить, запросив данные в Росреестре. Специалисты фиксируют любые действия с квартирой, в том числе переоформление на другого собственника, даже если в этом было отказано. В любом случае это компетенция органов прокуратуры. Если в результате проверки сотрудники ведомства обнаружат признаки состава преступления, то будет подключена полиция.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец нашел родную дочь спустя 27 лет в Ангарске. Надежда Дьяконова помнила папу только по старым фотографиям, где она была совсем малышкой. (подробности)

Как зарабатывать миллионы на старом хламе, рассказал опытный скупщик из Иркутска. Профессиональный продавец рухляди делает на перепродаже до двух миллионов рублей в год. (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08