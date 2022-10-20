Внучка режиссера Леонида Гайдая приехала в Иркутск. Выяснилось, зачем

Ольга Худякова впервые на родине знаменитого родственника. Фото: Виктория Кудаева

Приезд был запланирован не просто так. Ольга Худякова, внучка Леонида Иовича, приняла приглашение посетить родину деда от «ГайдайЦентра», организаторы которого составили целую программу мероприятий, посвященных предстоящему 100-летию со дня рождения режиссера. Страна отметит юбилей классика советского кинематографа 30 января 2023 года.

- Очень приятно, что иркутяне чтут память о Леониде Иовиче и о том, какой вклад он внес в развитие советского кинематографа, - делится своими впечатлениями Ольга Худякова. - Конечно, одного дня катастрофически мало, чтобы успеть ознакомиться со всем здесь подробно. Сразу же с самолета, мы отправились на место захоронения моих прадедушки и прабабушки – Иова Исидоровича и Марии Ивановны. Также планируем также посетить и родовой дом, где вырос дед. Он здесь, в Иркутске, существует. Я испытала очень нежные и теплые чувства и нотку благодарности к своим прадедам, которые воспитали таких замечательных детей, как моего дедушку – Леонида Гайдая и его брата – Александра Гайдая. И посещая такие места, осознаешь, что являешься частью большой семьи.

В беседе с иркутянами, Ольга Худякова поделилась своими первыми впечатлениями о том, каким предстал для нее Иркутск, детскими воспоминаниями о дедушке, об участии в съемках в одном из фильмов Леонида Гайдая, и о том, чувствует ли она ответственность за принадлежность к знаменитому роду. Гостья выразила желание вернуться в столицу региона в день рождения режиссера и принять участие в праздничных мероприятиях.

Напомним, в этом году иркутский музей Гайдая выиграл грант Президентского фонда в размере 9 миллионов рублей на разработку программы празднования, охватывающую всю Россию.