В новых регионах России уровень готовности - наивысший Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ограничения из-за базового уровня готовности в Иркутской области решили не вводить, чтобы не нарушить рутину сибиряков. Однако некоторые мероприятия все же запланированы. Подробно об этом рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев в официальном ТГ-канале.

Ограничения из-за базового уровня готовности в Иркутской области

- В нашей стране вводится четыре разных уровнях реагирования в зависимости от территориального расположения. Самая высокая степень - военное положение. Оно введено в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. В Прибайкалье будет введён режим так называемой базовой готовности. Это означает, что будет усилена охрана общественного порядка и критически важных объектов, - пояснил губернатор.

Он подписал соответствующий указ об усилении охраны важных стратегических объектов и общественных мест. Это нужно, чтобы предотвратить теракты, как тот, что случился на Крамском мосту. Компетентные ведомства усилят физическую охрану, введут пропускной режим на некоторых объектах, подготовят средства пожаротушения и т.д.

Кобзев призвал жителей Иркутской области не терять рассудок и не поддаваться панике. Любую информацию в социальных сетях и других источниках нужно сверять с официальными новостями. Также политик заверил, что будет оперативно информировать население об изменениях.

Соответственно, ограничения из-за базового уровня готовности в Иркутской области вводить пока не планируют.

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