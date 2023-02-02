Мама в гостях, папа на вахте: двое детей погибли ночью на пожаре в Иркутском районе

Двое детей погибли на пожаре в Иркутском районе ночью 2 февраля Фото: Прокуратура Иркутской области

- У наших соседей горит дом, - раздался звонок на пульт дежурному в пожарной части в 04.14 утра 2 февраля.

К месту – в деревню Грановщина Иркутского района - тут же выдвинулись спасатели. Когда они прибыли, картина была страшной – огонь уже пожирал дом и пристроенный к нему гараж вместе с автомобилем.

Сбить пламя удалось в 05.51. Начался разбор конструкций деревянного строения. Тут и стало понятно, что произошла трагедия. Пожар не только уничтожил имущество семьи, в огне погибли двое детей – мальчишки-школьники 13 и 10 лет. Взрослых в роковую ночь дома не было.

- Мама в гостях, папа на вахте, - рассказала уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. - По предварительным данным дети не смогли выйти, были закрыты. Нам всем необходимо задуматься и пересмотреть свое отношение к этой проблеме. Особенно семьям, проживающим в частном секторе. Уважаемые родители проверьте все свои отопительные приборы, печное отопление, электричество! Расскажите детям, как вести себя в опасности. Уже семь детей мы потеряли с начала года на пожарах – все они были дома.

Специалисты уже выясняют причины трагедии. Наиболее вероятной причиной появления пламени в частном доме эксперты пожарной лаборатории сейчас считают электротехническую.

- Дознаватели выясняют обстоятельства трагедии, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Известно, что семья на учете органов соцзащиты не состояла. С родственниками погибших работает психолог.

Следователи региона возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум лицам". Назначено проведение целого ряда экспертиз. Прокуратура Приангарья также начала проверку в связи с гибелью детей.

- Будет дана оценка исполнению законодательства в сфере пожарной безопасности и защиты прав детей, - говорят в ведомстве. - По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, накануне сообщалось о пожаре в городе Черемхово. Там мать спасла из горящего дома троих детей. Она получила ожоги и отравилась дымом. Ее госпитализировали в больницу.

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