Нашли во дворе с ожогами на теле: мать спасла троих детей из горящего дома, а сама сильно пострадала

Многодетной маме потребовалась помощь медиков. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

- У соседей дым валит из дома. Скорее приезжайте!

Звонок от встревоженного очевидца поступил на телефон пожарной службы города Черемхово во вторник, 31 января. Звонил мужчина. Он рассказал, что заметил, что один из деревянных домов, расположенных на его улице охвачен огнем. Передав сообщение спасателям, мужчина тут же направился в сторону полыхающего здания. Вдруг кому из соседей нужна помощь?

Предчувствие его не обмануло. Во дворе дома он застал свою соседку. Она находилась там с тремя маленькими ребятишками. На теле у женщины виднелись ожоги…

- К месту были направлены два пожарных расчёта. На момент прибытия первого подразделения из-под кровли и из окон шел дым, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - В течение тридцати минут спасатели ликвидировали открытый огонь. Площадь пожара составила 7 квадратных метров.

Площадь пожара составила 7 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Позже выяснилось, что многодетной маме потребовалась помощь медиков. Как стало известно корреспонденту «КП» - Иркутск, женщина находится в больнице, она отравилась продуктами горения. Детей временно забрала к себе бабушка. На месте пожара работают дознаватели. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

Ранее «КП-Иркутск» рассказывала о страшной трагедии, которая произошла в Слюдянке. Там в пожаре погибли три девочки. Отец детей, почувствовав дым, пытался вытащить их из горящего дома, но не успел. Мужчина задохнулся. Причиной пожара стало неисправное печное оборудование.

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