Задушил и спрятал тело в карьере: тайну смерти женщины раскрыли спустя 5 лет в Иркутской области

Житель Эхирит-Булагатского района ответит в суд за убийство, совершенное в 2017 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи СК в течение пяти лет не прекращали поиски подозреваемого в убийстве 32-летней женщины, тело которой обнаружили в Эхирит-Булагатском районе. Летом прошлого года был задержан 47-летний мужчина, который во время допроса признал вину и рассказал, как все произошло. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, в сентябре 2017 года в поселке Усть-Ордынский у мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора со знакомой, в ходе которой он задушил 32-летнюю потерпевшую. С целью сокрыть следы преступления подозреваемый вывез тело женщины в район карьера, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время мужчина арестован. Его обвиняют в убийстве. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закаленная тайгой: секреты долголетия от 108-летней жительницы Иркутской области. У Раиды Инешиной из Катангского района 7 детей, 10 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков. (подробности)

«Полз в дыму на плач малыша»: сибиряк вынес из пылающего дома соседку и ее 10-месячного сына в Иркутской области. (подробности)

«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье. Уроженка Усть-Илимска ищет биологических родителей с помощью программы «Жди меня». (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08