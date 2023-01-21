«Украла ребенка и выдала за своего»: сибирячка уверена, что всю жизнь росла в чужой семье

История Лидии Яценко в эфире программы «Жди меня» поразила всю страну. Фото: личный архив Надежды Бардовой

Эта история в эфире программы «Жди меня» поразила всю страну. В студии 49-летняя Лидия Яценко рассказала, что в детстве жила с родителями в Усть-Илимске. Однако ее мать, которую она называет Галиной Ивановной, вскоре после рождения оставила девочку с супругом и ушла из семьи. По словам сибирячки, мать больше никогда не интересовалась ее судьбой. Отец взял обязанности по воспитанию ребенка на себя. Он трудился электриком, часто пропадал на работе, из-за чего его лишили родительских прав, а маленькую Лиду отправили в интернат. Но это не мешало мужчине навещать дочь, приносить гостинцы, а через несколько лет и вовсе вернуть ее домой. Больше 20 лет Лидия вместе со своей дочерью живет в Таганроге и присматривает за внуком. Для чего она обратилась к авторам проекта? Женщина уверена, что все это время росла не с биологическими родителями.

- Мы запланировали переезд в Ростовскую область, потому что у моя доченька Кристина очень сильно болела, - вспоминает Лидия Яценко. – Врачи сказали, что нужно поменять климат. И я понимала, что больше не вернусь в Усть-Илимск. Расстояние очень длительное. Пригласила в гости родственников. Когда они разошлись, моя бабушка рухнула на колени, начала плакать и просить у меня прощения. Я не понимала, что происходит…И она говорит, что хочет рассказать, откуда я взялась и что я не их девочка.

Сибирячка поделилась своей историей в студии программы «Жди меня».

Бабушка со стороны отца поделилась с ней подробностями случившегося почти 50 лет назад. По словам героини ток-шоу, ее мать Галина Ивановна вместе с мужем в преддверии Нового года поехала на поезде к родственникам в поселок Бурхун Тулунского района. На тот момент она находилось 7-8 месяце беременности. Схватки начались в дороге. Супругов Яценко высадили на железнодорожной станции и направили в городской роддом Тулуна, где на свет появилась двойня. К несчастью, мальчик родился мертвым. За жизнь девочки боролись врачи, но и она не выжила. Разбитая горем мать сбежала из больницы и побрела по улицам. На одной из них она заметила, оставленную на улице коляску с младенцем. Она выхватила ребенка и сбежала, после чего приехала в Бурхун, где обрадовала мужа, родственников и соседей новостью о рождении дочери. Якобы из-за угрызений совести, она через пару недель отказалась ее воспитывать. Как призналась бабушка Лидии, невестка боялась милиции и реакции мужа, поэтому оставила все в секрете и просто исчезла.

Женщина уверена, что ее воспитывали не биологические родители. Фото: личный архив Надежды Бардовой

- У меня появилась огромная надежда, что я найду свою маму, увижу, обниму и поблагодарю ее за то, что я есть, - едва сдерживает слезы сибирячка в беседе с ведущими проекта «Жди меня».

Однако специалисты национальной службы поиска людей обрадовать Лидию Яценко ничем не смогли. В роддоме информацию о роженицах хранят в течение 25 лет, архив местной газеты утонул во время наводнения 2019-го года, а в МВД заявлений о похищении малыша времен 70-х годов не нашли. Вспомнила о подобном случае лишь директор местной библиотеки. Об этом ей много лет назад рассказывала ее бабушка. В настоящее время это все результаты расследования. Однако женщина не отчаивается. Она верит, что биологическая семья может узнать ее по детской фотографии.

Корреспондентам «КП»-Иркутск» удалось связаться с родственниками Галины Ивановны, которая якобы похитила неизвестного ей ребенка. Ее родная сестра Надежда Бардова заявила, что на 99,9% уверена, что Лидия приходится ей кровной племянницей.

- Это подтверждают даже семейные фотографии, - рассказала в беседе с «Комсомолкой» жительница села Бурхун. – Видно, как сильно похожи моя мама, моя сестра и Лида. К сожалению, ни бабушек, ни дедушек, ни их знакомых, которые могли бы что-то рассказать, уже нет с нами.

Бабушка со стороны матери (на фото слева направо), мать Лидии, и сама Лидия. Фото: личный архив Надежды Бардовой

Признание племянницы в эфире федерального канала ввело женщину в шок. Она хочет, чтобы был проведен ДНК-тест, который подтвердит, что все они родственники. Но даже в случае, если исследование докажет обратное, говорит Надежда, Лидия никогда не перестанет быть для них родным человеком.

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