«Полз в дыму на плач малыша»: сибиряк вынес из пылающего дома соседку и ее 10-месячного сына в Иркутской области

36-летний Павел Чуднов увидел, как дым валит из-под соседской крыши и бросился на помощь. Фото: личный архив Павла Чуднова Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

«Сын мною гордится. Он у меня кадет МЧС, будущий спасатель», - рассказывает в беседе с корреспондентом «КП»-Иркутск» 36-летний Павел Чуднов. Жителю поселка Сосновый Братского района вручили заслуженную награду - медаль МЧС России «За содружество во имя спасения». Благодаря его мужеству были сохранены сразу две жизни. Осенью 2021 года сибиряк вошел в пылающий дом и вынес из него 10-месячного ребенка и его мать.

Вызвал спасателей и вошел в пылающий дом

- Это произошло в октябре. Днем я вышел во двор за дровами и увидел, как из-под крыши дома, что через дорогу, валит черный дым, - делится Павел. – Сразу же вспомнил, что там живет соседка с маленьким сынишкой. Рванул к ним во двор. Дернул за ручку входной двери, но та была закрыта изнутри. Не знаю, как мне удалось, но после нескольких рывков она все же поддалась.

В лицо мужчине повалил едкий дым. Огонь полностью охватил дверной проем. Тогда сибиряк поспешил вернуться на свой участок, чтобы набрать ведро воды, параллельно, набирая на телефоне «01».

- Я немного сбил пламя в коридоре, чтобы войти внутрь и лег на пол. Внутри воздуха практически не осталось, да и видимость была нулевой. Услышав хриплый плач малыша, я на ощупь пополз к нему. Благо, комната была недалеко. Стащил ребенка с дивана, выбежал на улицу и передал его соседям.

Сынишка Павла кадет МЧС. Папой очень гордится. Фото: личный архив Павла Чуднова

«В первую очередь попросила сигарету»

Следом Павел Чуднов вернулся за хозяйкой дома, которая без сознания лежала на том же диване. Придя в себя, она начала кричать. Это услышал ее отец, который, как оказалось, спал в соседней спальне. Пенсионер смог самостоятельно выйти из пылающего дома.

- Оба они были в тот момент пьяны, - продолжает рассказывать мужчина. – Оказавшись на свежем воздухе, женщина в первую очередь попросила сигарету. Состояние мальчика мало ее интересовало.

Тем временем, малыша госпитализировали с серьезным отравлением угарным газом. Его мать ехать в больницу отказалась. Через 10-15 минут после звонка очевидцев, на место прибыли сотрудники МЧС.

Отделался кашлем и прожженной курткой

- Пожар был ликвидирован в считанные минуты. Огонь повредил входную дверь, стену и потолочное перекрытие. Общая площадь пожара составила 6 квадратных метров, - сообщали тогда в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Таким образом, мужчина спас семью и их дома, своевременно, вызвав пожарных.

Причиной пожара стал старый холодильник. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Как позже выяснили дознаватели МЧС, причиной случившегося стал неисправный холодильник. Из-за короткого замыкания на кухне начал распространяться огонь. Смелый сибиряк, к счастью, отделался лишь неприятным кашлем и прожженной курткой.

Павла наградили медалью МЧС России «За содружество во имя спасения» Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По словам Павла, после происшествия малыша у женщины забрали. Сегодня о нем заботятся приемные родители.

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