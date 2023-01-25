«Врачи думали аппендицит, а оказался рак…». Иркутянка перенесла 72 курса химиотерапии и продолжает бороться со страшным диагнозом

О своем страшном диагнозе иркутянка узнала случайно. Фото: предоставлено героиней публикации

- О том, что у меня рак уже четвертой стадии я узнала совершенно случайно, - начинает свой рассказ 40-летняя иркутянка Анна Ермилова. – Помню как сейчас… Это было шесть лет назад - 8 марта…

В тот теплый весенний день сибирячке было не до цветов и подарков. У Анны резко заболело внизу живота. Но вызывать скорую она не стала. Решила, что ничего серьезного и отправилась в больницу самостоятельно. Осмотрев пациентку, медики поставили диагноз: аппендицит. Анну начали готовить к операции. Но оказалось все намного серьезнее, чем предполагалось. Врачи обнаружили в кишечнике опухоль…

- Ее тут же вырезали при удалении аппендицита, - рассказывает Анна. - Конечно, эта новость стала для меня шоком. Я сразу вспомнила о том, что ранее организм подавал мне уже знаки о том, что с ним не все в порядке. Например, ни с того ни с сего мог начаться озноб. Но врачи не могли распознать рак. Анализы были в порядке. Сначала я рыдала. Думала: «За что мне это? Что делать дальше?». Но потом собралась и пошла в бой!

Анна решила, что походы должны стать постоянной частью ее жизни. Фото: предоставлено героиней публикации

Уже через два месяца иркутянке назначили первые курсы химиотерапии. На какой-то момент они давали эффект. Два раза Анна уходила в ремиссию. Но спустя время, метастазы активировались снова, лечение продолжалось. За шесть лет иркутянка перенесла 72 курса химиотерапии.

- Были ли у меня мысли сдаться? На удивление, ни разу, - признается Анна, - Во-первых у меня довольно сильный характер. Я всегда шла напролом, против ветра. И делаю это сейчас. А во-вторых, меня очень сильно мотивирует то, что у меня двое детей. Им по 9 и 16 лет. Мне хочется быть с ними рядом, поддерживать их, видеть, как они растут и каких успехов добиваются!

Спустя два года борьбы с онкологией, состояние Анны ухудшилось. К тому моменту женщина уже долгое время мучилась от слабости, потери веса и бессонницы. Тогда ей пришла в голову идея: нужно очень сильно устать, чтобы легче было уснуть. Анна нашла в социальных сетях группу, которая водит туристов по природным достопримечательностям и записалась в их ряды.

- Это был поход на скальники Ворон и Шахтай на Ольхинском плато, - вспоминает Анна. – Шла без палок, с рюкзаком с едой. Уже через два километра пути я поняла, что выдыхаюсь. Впереди меня шли дети. И я тогда подумала: раз они не сдаются, значит и я смогу! В общем, в тот день я прошла 16 километров. Пришла домой и спокойно спала целых двое суток. Ну и, конечно же, это был такой заряд эмоций и впечатлений!

После этой вылазки Анна решила, что походы должны стать постоянной частью ее жизни. Вопреки страшному диагнозу, женщина смогла покорить пик Любви в Аршане. Отправилась туда практически сразу из больничной палаты, после перенесенной операции по удалению метастаз из легких. Далее были походы на скальники Ольхинского плато и пешие путешествия по побережью Байкала. Вскоре женщине потребовалась еще одна сложная операция. Анне удалили одно ребро. Но даже это не стало причиной для того, чтобы не отправиться на Шумак. Летом 2022 года женщина вместе с командой взобралась на вершину высотой 2800 метров.

- В нашей команде были два онкобольных человека. Я и еще одна женщина. Она была в ремиссии. А я поднялась туда после 69-го курса химиотерапии, - поясняет Анна. – Подъем составил около семи часов. Я влюбилась в Шумак!

Рак не стал для Анны причиной для того, чтобы не отправиться на Шумак. Фото: предоставлено героиней публикации

В планах – покорить и Эльбрус. Но пока это невозможно. Эльбрус – пятитысячник и рак является весомым медицинским противопоказанием для восхождения на него. И, конечно же, больше всего Анна надеется на свое полное выздоровление.

- По сути, онкология – это та же самая болезнь, что и другие. Просто она бьет посильнее. Самое легкое при раке – это сдаться. А вот бороться и каждый день работать над собой гораздо труднее. И только сам больной может себя вытащить. Ни семья, ни кто-то еще. Только ты сам. Если человек хочет жить, он будет бороться несмотря ни на что. Вот и весь секрет!

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