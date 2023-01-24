«Мамочка, мы горим!»: в Слюдянке простятся с тремя девочками, погибшими в страшном пожаре

Страшный пожар унес жизни сразу четырех человек. Фото: СК России по Иркутской области

В одну из семей, живущих в Слюдянке пришло большое горе. Страшный пожар, случившийся в их доме, унес жизни сразу четырех человек. Трое из них – дети...

Все произошло в пятницу, 20 января. Вечером к двум девочкам-сестрам, одной из которых 13, а другой 8 лет, забежала в гости их 11-летняя соседка. Подруги ушли в самую дальнюю комнату и увлеклись игрой в телефон. Отец девочек занимался хозяйством во дворе, а мама ненадолго отлучилась в магазин за продуктами. В доме, который снимала семья, топились две печки. В какой-то момент в одной из них вспыхнула искра…

Огонь моментально охватил крышу деревянного дома. О том, что в помещении начался пожар, девочки узнали благодаря извещателю, который глава семьи установил над шкафом в комнате. Но, увы, это их не спасло.

- Старшая схватила телефон и позвонила матери, - рассказывает «КП» - Иркутск бабушка девочек, Наталья. – Успела только крикнуть: «Мамочка, мы горим!». Что было дальше, мы не знаем. Наверное, она побежала вперед, а там уже во всю полыхала крыша кухни. А комната, в которой они находились, была дальше всего от входной двери…

Мама девочек побежала домой из магазина, а по дороге звонила свекрови, Наталье. Она тоже бросилась к горящему зданию. Мысленно успокаивала себя: в ограде остался ее сын, а значит все должно быть в порядке. Но подбежав к дому, женщина застыла в оцепенении. На снегу лежали тела сына и старшей внучки… Ее сестренку и соседскую девочку медики пытались привести в чувства в карете скорой помощи. Но и они умерли.

Позже женщина узнала, что сын, почувствовав дым, пытался спасти девочек.

- Первый раз он зашел в дом, но, видимо, дым был настолько густой, что он ничего не мог разглядеть, - рассказывает Наталья. - Сын побежал к соседям за фонариком и снова вернулся в дом. Успел схватить только младшую дочь, но там и упал вместе с ней. Они все задохнулись, поскольку лица у всех были чистенькие, не обгоревшие...

Бабушка погибших девочек говорит, что, скорее всего, пожар разгорелся из-за неисправного печного отопления: хозяин дома, который сдавал его в аренду, когда-то соединил две трубы в одну. Так это или нет, еще предстоит узнать. Дознаватели МЧС, сотрудники СК и прокуратуры проводят проверку и выясняют причины ЧП.

- Многие обвиняют родителей девочек. Мол, они заперли входную дверь, когда ушли из дома. Это неправда! Никто их не замыкал. Во-первых, у них туалет был на улице. А во-вторых, в гости пришла соседка. В любой момент родители могли позвать ее домой, - рассказывает Наталья. – Это страшная трагедия. Мы до сих пор не можем поверить в случившееся. Мой сын был таким хорошим отцом! Девочки в нем души не чаяли.

Прощание с погибшими состоится в среду, 25 января. Девочек похоронят рядом с отцом. Семья просит передать благодарность всем неравнодушным, кто откликнулся на их горе. Слова поддержки и финансовая помощь приходит семье даже из других регионов страны.

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