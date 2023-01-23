Читает «Код да Винчи» и общается со следователями. Зачем самый кровавый маньяк России Михаил Попков вернулся в Иркутск

Михаил Попков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сильно понравился мне «Код да Винчи», поэтому прочитал всего Дэна Брауна, - хвастается следователям 58-летний Попков в камере СИЗО-1 Иркутска. Но книги не единственная радость и гордость маньяка (казаться умным он всегда горазд!). Сюда дважды приговоренного к пожизненному заключению за 80 убийств этапировали в декабре. Ангарский потрошитель написал явку с повинной и «неожиданно вспомнил», что лишил жизни еще двух женщин. Так, иркутские следователи первого отдела начали доследственную проверку. Очередную в деле самого кровавого монстра современности.

Чистильщик «падших женщин» в погонах

Маньяк начал убивать в 1992 году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Он начал убивать в 1992 году в сибирском городке нефтехимиков Ангарске, где родился и вырос. Ему было 28. Биография вполне заурядная, семья обычная – рабочая, ничем не выделяющаяся. Окончил техникум, устроился работать в милицию, женился, родилась дочка…. И никто даже в кошмарном сне не мог подумать, что помощник оперативного дежурного отдела, младший лейтенант Попков жил двойной жизнью:

«В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершил убийства, что тщательно скрывал от всех, понимая, что это является уголовно наказуемым деянием. Моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом», - рассказывал он следователям.

Днем Миша-Улыбка, как его звали иногда знакомые за его характерный «оскал», был примерным семьянином и исполнительным работником. К слову, все медицинские комиссии в милиции проходил на «годен к службе». А вечером становился оборотнем. Иногда и в погонах. Садился в служебное авто, ехал по городу, и вычислял потенциальных жертв. Вот идет, слегка пошатываясь, женщина, возвращаясь с дня рождения, или две сразу (даже три), или стоит на остановке дама…. Или просто ловит машину, чтобы уехать ночью на вокзал встретить родного человека (1990-е – ни служб такси, ни мобильников-то не было). А тут «герой» проезжает на милицейской машине и любезно предлагает подвезти. Разве способен он на зверства?! Так палач и находил жертв, которых в последствии находили у дорог, на кладбищах, в пригородных лесах и садоводствах. Жестоко изнасилованных, с проломленными головами, зарезанных, голых... Потом Попков тщательно и педантично вычищал автомобиль – служебный или личный (этот вариант был вне дежурств, а жене он говорил, что занимается частным извозом). В салоне не оставлял не то, что улик, а даже чужого волоска было не найти! Чем убивал? А тем, что попадется по руку – ножи, биты, лопаты… были случаи, когда ножи брал из дежурной части Центрального РОВД, изъятые у доставленных лиц при их досмотре.

- Я никогда не готовился заранее к совершению убийства, - говорил.

И… утром снова становился любящим отцом и мужем, добропорядочным милиционером. И даже дважды выезжал как сотрудник в погонах на свои же «трупы». Стоял в сторонке и наблюдал. А один раз вовсе потерял на месте кровавой расправы милицейский жетон. Вернулся, нашел, а заодно и добил жертву. Она еще дышала и это шокировало Попкова, он стал еще осторожнее.

Родился не в том веке

Слухи и страхи, что в городе орудует маньяк, в 1990-е и в начале 2000-х периодически будоражили людей. Но только в 2002 году дела о без вести пропавших женщинах и найденных трупах объединили и стало очевидно, что в Ангарске «работает» монстр. Потом лучшие следователи и криминалисты страны получил генотип убийцы и обозначили круг подозреваемых.

Попков показывает, как убивал. ФОТО: СУ СК РФ по Иркутской области.

- Нас интересовали владельцы «Нивы», так как след от протектора этой марки машины был оставлен на месте нескольких убийств, люди с третьей группы крови, сотрудники правоохранительных органов, охраны, потому что очевидно, что действует человек, знающий «нюансы», - говорили следователи.

4 тысячи экспертиз и вот в списке – Попков. Сам явился, сам сдал анализ, уволился с работы и махнул во Владивосток. Все это время за ним «присматривали» оперативники, чье чутье не подвело, еще в кабинете они заподозрили неладное… А уж когда пришли результаты экспертизы – генотип спермы на жертвах полностью совпал с ДНК Попкова, сомнений никаких не осталось. Это он тот самый палач, который держал в страхе маленький Ангарск.

Стены в оперативном "штабе" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Его взяли в 2012-м году в поезде под Владивостоком, куда он якобы поехал за машиной. Наши оперативники зашли в вагон и скрутили особо опасного преступника на глазах у изумленной публики. Быстро и технично. Медлить было нельзя, в любой момент он мог совершить очередное зверство. А ловко заметать следы, вернее их не оставлять бывший милиционер ох как умел и этим в последствии и кичился! Одно не рассчитал, что в 21 веке следователям на помощь придет ДНК-экспертиза, которая и вывела на след серийного убийцы.

- Не мог я этого предвидеть, - говорит маньяк в интервью автору текста в 2015-м, когда еще был повинен «всего лишь» в 40 убийствах. - Хотя, конечно, понимал – задержание будет. Но какие меры наперед можно было предпринять? Куда удрать? Где тунгусский метеорит упал, в тайгу уехать и в зимовье жить?

Он круче Чикатило. Вернее - страшнее и ужаснее

- У него было много разных масок и обличий. Скрытность, маскировка, хорошее ориентирование на местности и то, что он как милиционер отслеживал преступление, знал, как и где его ищут, помогало ему скрываться столько лет, - рассказывал о своем «подопечном» Евгений Карчевский, заместитель руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Иркутской области, именно он раскрыл большинство преступлений Попкова. - У него гомицидомания, то есть непреодолимое желание убивать. Если вначале убивал из ненависти к женщинам, то потом словно играл в кошки-мышки.

Из ненависти к женщинам? Такую удобную версию Попков придумал в самом начале. Еще в интервью мне в 2015 году рассказывал историю об измене жены (тогда он раньше вернулся домой и в мусорном ведре обнаружил презервативы, - Прим. Авт). Супругу-то простил, но стал мстить всем другим, возомнив себя чистильщиком. А в 2017 году Попков вдруг ответил:

- Супружеская измена - это наиболее нейтральный вариант, то, что на поверхности. Меня это устраивает. Но какая истинная причина - загадка даже для меня. Сам ищу ответ. Может, в детстве что-то было? Это не дает мне покоя, - разоткровенничался.

Швея Попков «взял отпуск»

А в Иркутск он теперь ездит в отпуск. В Торбеевский централ в Мордовию Попков отправился после двух пожизненных приговоров, что уже само по себе прецедент в российской судебной практике. В 2015-ом его осудили за зверства с 22 женщинами, в 2018-м – еще за 56. Потом он скатался в Иркутск в 2021-м, когда выдал еще 2 явки с повинной и вот снова «вспомнил» два эпизода.

То, что это не предел, «Комсомолка» писала еще 6 лет назад.

- Может, еще вспомните?

- Все возможно. То, что неприятно помнить, человек старается не вспоминать.

Попков на следственном эксперименте показывает место, куда увозил жертв. Фото: СУ СК по СФО

Об уникальных свойствах памяти зверя ходят легенды. Очередная жертва всплывает в его голове и он в деталях начинает рассказывать как все было и где. Так и в этот раз. И не исключено, что не в последний. Ведь «последнее» его убийство датировано 2010 годом, а география преступлений ограничена Иркутской областью. Между тем, Попков несколько лет перегонял машины из Владивостока в Иркутск, колесил по стране в одиночку… Он реально страшнее Чикатило.

Фирменная "улыбка" изверга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мордовской спецтюрьме содержится с тремя сокамерниками, «ходит» на работу – шьет форму для коммунальщиков. В свободное время – читает, занимается спортом (он кандидат в мастера спорта по биатлону, всегда трепетно относился к своему здоровью, отличался выносливостью). В иркутском СИЗО «поинтереснее». Подъем в 6 утра, завтрак, обязательно прогулка, которую никогда не пропускает, обед, ужин… чтение – книжица «Код да Винчи», увлекательный триллер-детектив, как и сама жизнь Попкова, одна из любимейших.

В расписании Попкова и встречи со следователями - в отдельном кабинете. Сейчас они проверяют слова маньяка, поднимают документы из прошлого, смотрят, совпадают ли сведения, озвученные Попковым с теми, что имеются о найденных тогда трупах, о без вести пропавших женщинах. Есть ли сомнения, что явка не подтвердится? Вопрос из области риторики. Новое уголовное дело ангарского маньяка Попкова, быть может, будет возбуждено уже в феврале. А пока у маньяка общение со следователями, ожидаются выезды на эксперименты в родные края…зверь в клетке, кажется, не унывает и всегда готов гостям, например, журналистам - пуститься в рассуждения с ними и поговорить на любую тему.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Убийств будет, конечно, еще больше

Эти слова принадлежат знаменитому психиатру-криминалисту Михаилу Виноградову, к которого мы успели взять интервью (ушел из жизни в 2021 году.):

- Что касается следствия, то здесь все было выполнено безупречно согласно мировой практике, когда маньяка посадили по минимально доказанным, но безусловно доказанным преступлениям, а потом дорасследуют дело. Теперь правоохранители неторопливо собирают доказательства, ищут потерпевших. Убийств, конечно, будет еще больше.

- Он получал удовольствие. Ведь человек когда кого-то убивает – его мучает совесть, а здесь совесть маньяка была чиста. В голове у него была, извините, это цинично звучит, большая радость. Он продолжал получать удовольствие от того, что делал. А сейчас гордится и упивается своими делами, - добавил Виноградов.

Маньяк рассказывает, где убил очередную жертву. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившая жертва ангарского маньяка Михаила Попкова рассказала, как встретилась с его родственниками

Ангарчанка Евгения Протасова – чудом выжившая жертва ангарского маньяка, бывшего милиционера Михаила Попкова. Из-за тяжелой черепно-мозговой травмы она до сих пор урывками вспоминает тот страшный июльский день 1999 года.

Жена ангарского маньяка-милиционера Попкова: «Я люблю мужа и не верю, что он убийца»

Мой муж – любящий, заботливый, - уверяла супруга маньяка Елена Попкова на программе «Пусть говорят». – Я не верю, что он совершил все эти преступления. Никогда ничего подозрительного в его поведении не замечала. Сейчас я стараюсь его поддерживать, езжу к нему на свидания в СИЗО.

От последнего слова убийца 81 человека отказался

В 322 томах уголовного дела - трагедии 59 жертв самого кровавого маньяка современности. В областной суд дело поступило в середине декабря 2017 года. Подробности >>>

В громком деле ангарского маньяка Попкова, убившего 81 человека, объявлен долгий перерыв

- Перерыв связан с необходимостью провести дополнительную судебно-медицинскую экспертизу, - пояснили «Комсомольской правде» в Иркутске в региональной прокуратуре. – Об этом ходатайствовал адвокат подсудимого. Подробности >>>

Сибиряк, отсидевший срок за ангарского маньяка Попкова: У меня выбивали показания электрошокером

«Комсомолка» разыскала человека, который 10 лет назад обвинялся в убийствах, совершенных маньяком Попковым. Его задержали в 2007-м - в то время, когда истинный убийца разгуливал на свободе и продолжал убивать. Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков: сериал об убийце покажут на федеральном канале

Ангарск. 1990-е. В городе происходят убийства женщин, истерзанные тела жертв находят у трасс, на территориях промышленных предприятий, в лесах и парках. За дело берется опытный следователь. Ему предстоит найти и задержать маньяка. С этого начинается сюжет сериала, над которым сейчас работают столичные киношники. Рабочее название ленты – «Ангарск». Подробности >>>

Ангарский маньяк Попков, убивший 81 женщину, может признаться в новых зверствах

Корреспондент «Комсомолки» спустя 3 года снова встретилась с маньяком Попковым.

- В 2015 году вы говорили, что совершили около 40 убийств, а вышло больше. Это не предел вашей памяти, думаю. Может, еще вспомните?

- Все возможно, - витиевато отвечает он после долгой паузы. - То, что неприятно помнить, человек старается не вспоминать. Зачем? Подробности >>>

Супруга маньяка Попкова, который убил 82 женщины: «Я всегда думала, что муж у меня идеальный»

«Комсомолка» публикует эксклюзивные материалы уголовного дела. - - - Мне как-то пришлось бывать дома у Михаила, - вспоминает коллега старшего сержанта Попкова Андрей Сурков (имя изменено). Он работал с маньяком в начале 2000-х в охране на Ангарском нефтехимическом заводе. – Идеальный порядок, я еще удивился, когда он мне сказал, что дома все делает сам. Причем, как по мужской части, если нужно что-то приколотить, починить, так и по женской – покупал продукты только он, готовил еду – тоже, мыл полы. Подробности >>>

Маньяк Михаил Попков: «О том, что убил учительницу музыки, узнал от дочери и дал ей деньги на похороны»

«Мою жизнь можно определить как двойную. В одной жизни я был обычным человеком, состоял на службе в милиции, имея положительные отзывы по работе. У меня была семья. Моя жена и дочь считали меня хорошим мужем и отцом, что соответствовало действительности. В другой жизни я совершил убийства, что тщательно скрывал от всех, понимая, что это является уголовно наказуемым деянием. Моя жена и дочь никогда не знали о совершенных мной преступлениях и даже не подозревали об этом». Подробности >>>

Мать погибшей от рук маньяка Попкова девушки: "Я уже потеряла надежду узнать правду"

Тело 23-летней Галины Далбаевой из Ангарска нашли в 2001 году, но только этой осенью родные узнали имя палача. Подробности >>>

Эксперт: слухи о том, что у маньяка Попкова мог быть сообщник, абсурдны

- Довольно большой временной разбег совершенных преступлений, их однотипность, биологические образцы, которые совпали в свое время у трех трупов - все это говорит о том, что действовало одно и то же лицо. Это уже система, типичный серийник - одиночка, - считает кандидат юридических наук, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Иркутской области с большим стажем Николай Китаев. Подробности >>>