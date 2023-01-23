Мечтал о сыне, но погиб за неделю до его рождения. Отец четверых детей разбился в ДТП при загадочных обстоятельствах

Алексей часто говорил, что не успокоится, пока не появится сынок. Фото: отдела ЗАГСА в Братске.

- Я была на девятом месяце беременности, носила четвертого ребенка, когда позвонили и сказали: «Вашего мужа не стало…», - тот день Эльмира Шушарина из Братска вспоминает, как страшный сон. - Мы были вместе со школьной скамьи. Он красиво ухаживал, долго добивался, дарил цветы, на руках носил, удивлял постоянно. А в 2006 году сделал предложение. Я, конечно, сказала «Да!». Тогда же и старшая дочь Виктория родилась. 22 года прожили душа в душу!

Алексей работал на заводе в литейном цехе, а Эльмира - оператором по сертификатам в крупной компании. Фото: Татьяна Рыбак.

У Алексея и Эльмиры Шушариных все складывалось, как в сказке. Большая дружная семья, как мечтали, свое уютное гнездышко, где все ладилось. Три лапочки-дочки и, наконец, четвертая беременность и долгожданный мальчик.

- Алексей часто говорил, что не успокоится, пока не появится сынок, – смеется Эльмира. - Все было чудесно…

Но телефонный звонок из ГИБДД 16 декабря прошлого года все изменил…

«Ваш муж погиб в автомобильной аварии…», - эта фраза разделила жизнь Эльмиры на «до» и «после».

Женщина осталась одна с четырьмя детьми. Фото: Эльмира Шушарина.

Что именно случилось в тот день, 16 декабря, восстановить в деталях не удалось. Известно только, что рано утром 37-летний мужчина вышел из дома, сел за руль своего Mitsubishi Lancer. Куда поехал, жене не сказал. Что странно - раньше он так никогда не делал. На федеральной трассе А-331 «Вилюй» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Как позже сообщат в полиции, дорога была замерзшая, а Mitsubishi Lancer мчалась с превышением скорости…

Алексей погиб на месте. Его пассажир, 40-летний друг, мог бы пролить свет на случившееся, но мужчина сильно пострадал в ДТП и находился в коме, сообщила вдова. Недавно он очнулся, но Эльмира пока с ним не общалась. Не готова узнать все подробности о том страшном дне.

- Леша - водитель с большим стажем. За рулем был около 20 лет, - уверяет Эльмира. - Никогда не попадал в аварии - ездил аккуратно, по правилам. Но мне сказали, что дорога была покрыта коркой льда, поэтому, вероятно, он и не справился с управлением.

Женщина осталась одна с четырьмя детьми. На работу выйти не может - она в декрете, ведь младшему, Владиславу, всего месяц. Вдобавок ярмом на шее повиснут кредиты, оформленные на супруга.

Известно только, что рано утром 37-летний мужчина вышел из дома, сел за руль своего Mitsubishi Lancer. Фото: Эльмира Шушарина.

- Кроме этого, я сама брала кредитные карты, чтобы организовать похороны. Это сейчас очень дорого стоит, - рассказывает корреспонденту «КП»- Иркутск вдова. - А ведь я теперь одна с ребятишками. Они - моя сила! Не знаю, как бы пережила это горе без них. Старшей Виктории уже 16 лет, Валерии - 14, Веронике - 4 года. А сына Леша так и не дождался… Погиб за неделю до его рождения… Помогает старшая дочка – и по дому прибрать-приготовить, и спать младших уложить. Но нам очень тяжело приходится…

Несмотря на то, что семье помогают и словом, и делом. И не только близкие.

- Нам, конечно, помогли финансово на БрАЗе, где работал Алексей. Его коллеги переводили мне, кто сколько может, - рассказывает Эльмира. - Хочу сказать им большое спасибо! Также поддерживают родители мужа и его сестра - и деньгами, и делом.

Алексей работал на заводе в литейном цехе, а Эльмира - оператором по сертификатам в крупной компании. Но вдова сейчас нуждается в помощи, чтобы погасить кредиты и продолжать растить четверых детей.

ВАЖНО

Как помочь

Если вы желаете поддержать семью Эльмиры Шушариной, то можно перевести деньги на Сбербанк через мобильное приложение по номеру 89834660489 Эльмира Салиховна Ш.

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