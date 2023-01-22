«Посылка преодолела тысячи километров». Мать военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру мяса и продуктов

Сибирячка отправила раненым вкусную посылку, чтобы они скорее поправлялись. Фото: Полномочное представительство Бурятии в Москве

Всеобъемлющая материнская любовь, которая способна согреть не только своих детей. Мама военного из Бурятии отправила раненым солдатам фуру с мясом и другими продуктами, чтобы они почувствовали заботу земляков об их здоровье. Женщина занимается фермерским хозяйством и когда думала, как помочь нашим ребятам, решила отправить им вкусную посылку.

Чтобы парни скорее поправлялись, Лариса Дьякон из Тункинского района собрала для ребят в госпиталях фарш, вырезку из говядины, печень, кровяную колбасу, сало и мед. И все это в немалых объемах.

- Перевозчик, когда узнал для кого и зачем едет посылка, отказался от оплаты за транспортировку, - рассказали КП-Иркутск в Полномочном представительстве Бурятии в Москве. - Эта посылка преодолела тысячи километров для того, чтобы наши бойцы в госпиталях вновь ощутили вкус малой родины. Продукты мы уже получили и не перестаем восхищаться самоотдачей наших земляков. Их неравнодушие и щедрость помогает парням не падать духом и быстрее встать на ноги. Спасибо всем, кто помог посылке добраться до адресата.

Кстати, сын сибирячки – кадровый офицер. С первых дней специальной военной операции он проводит подготовку и слаживание добровольцев.

Женщина собрала для солдат мясные продукты, сало и мед. Фото: Полномочное представительство Бурятии в Москве

Напомним, накануне «Комсомолка» писала о том, что другая мама из Бурятии преодолела 5000 километров ради встречи с сыном-участником СВО, которая длилась не больше получаса. Для того, чтобы пообщаться с ним женщина отправилась в Крым волонтерам.

А ранее бабушки из Забайкальского края сказали, что отправят 3000 бууз в зону спецоперации для бойцов к празднику Белого месяца.

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