«Всю зарплату на это отдам!»: 3000 бууз отправят бабушки из Забайкалья в зону СВО для бойцов

Почти у каждой внук, сын или племянник сейчас участвует в специальной военной операции на Украине. Фото: Зинаида Балданова.

- Нас десять девчонок на пенсии и почти у каждой внук, сын или племянник сейчас участвует в специальной военной операции на Украине, - рассказывает пенсионерка Зинаида Балданова. – Они служат, и мы, чем можем, помогаем. Вяжем для ребят носки, пишем ободряющие письма, печем пироги и отправляем в зону СВО или в госпитали.

Женщины отправили за короткий промежуток времени уже несколько посылок бойцам. Фото: Зинаида Балданова.

Зинаида Балданова уже несколько лет на пенсии, но продолжает работать. Она - заведующая библиотекой в селе Угдан, что находится в Забайкальском крае. При библиотеке открыла клуб для таких же, как она, активных пенсионеров, назвала его «Дива». В преддверии бурятского праздника Сагаалган (Белый месяц) участницы клуба задумали новую акцию.

Утром 21 января Зинаида и ее дивы приступят к лепке бууз. Фото: Зинаида Балданова.

- И День защитника Отечества – впереди, 23 февраля, - рассказывает Зинаида. - Поэтому мы с девчонками решили порадовать наших парней и отправить им около 3000 тысяч бууз. Соберемся с «дивами» в библиотеке ранним субботним утром, 21 января, сдвинем парты и налепим бууз. Все желающие смогут присоединиться. Позы заморозим, расфасуем по пакетам, красиво упакуем и вложим в свертки также детские рисунки и письма.

Количество заявлено большое. Это сколько мяса, муки, яиц и специй нужно! А Зинаида и ее дивы уже все рассчитали. На 3000 поз нужно целых 60 килограмм фарша, 20 килограмм муки, 10 килограмм лука и 20 яиц.

При библиотеке Зинаида открыла клуб для таких же, как она, активных пенсионеров, назвала его «Дива».Фото: Зинаида Балданова.

- Всю свою зарплату на это отдам, - с уверенностью заявляет активистка. - И девчонки мои тоже пожертвуют. Да и жителей у нас отзывчивых полно! Кто мясо привезет, кто деньгами поможет. В людях я не сомневаюсь.

Клуб Зинаида Балданова создала недавно, но уже несколько посылок успела отправить бойцам.

- А началось все с того, что мой племенник попросил принести его другу, которого ранили и отправили в госпиталь Читы, посылку. Я об этом сказала своим «дивам», а они меня одну не пустили! Восемь огромных мешков еды собрали. Что-то сами купили или наготовили, а что-то нам бесплатно в магазинах дали, когда узнали, что парням раненным помощь собираем.

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