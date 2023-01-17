Главное - трезвыми! Морж из Иркутска рассказал, как подготовиться к крещенскому купанию и кому нельзя окунаться в прорубь

Последние несколько лет иордань не строили из-за пандемии коронавируса. Но в этом году она будет! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Тысячи жителей Иркутской области ежегодно, несмотря на мороз (а в середине января в Иркутске он бывает ого-го!) окунаются в проруби в Крещение Господне. Праздник уже скоро, 19 января. В Иркутске к нему появится единственная официальная купель – на заливе Якоби. Последние несколько лет иордань не строили из-за пандемии коронавируса. Но в этом году она будет! Празднование Крещения начнется в Иркутске 19 января в 8.00 крестным ходом и службой в Храме Александра Невского. Сам залив, где появится иордань, украсят ледяные скульптуры – крест, часовня, фигуры святых, ангелов, и животных. Их строили прихожане храма Александра Невского, а также волонтеры и сотрудники Театра народной драмы. Проруби для забора воды тоже оборудуют. Территорию на заливе будут патрулировать: машины на лед выезжать не смогут. Рядом с самими иорданями будут дежурить медики и спасатели. Там оборудуют теплые палатки, где все, кто будут окунаться, смогут согреться, переодеться в сухое и попить горячего чая. Установят в обязательном порядке и мобильные туалеты, контейнеры для мусора. Планируется, что залив Якоби в день Крещения Господня посетят более 10 тысяч иркутян.

В Иркутске холода, обещают синоптики, будут совсем лютыми! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Не остановят в этом году верующих и морозы. В Иркутске холода, обещают синоптики, будут совсем лютыми! Ночью температура опустится ниже отметки в -30 градусов. Поэтому несколько правил, как правильно окунаться в морозную купель, знать все-таки стоит. Их «КП» - Иркутск» напомнил руководитель регионального отделения общероссийской общественной организации «Федерация зимнего плавания России» Андрей Бугай.

Андрей - «морж» со стажем. Занимается нырянием в ледяную воду уже восемь лет. Он - президент Региональной Общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Прибайкальцы». И личный рекорд в копилке имеется! В 2019 году он всего за 65 секунд проплыл 60 метров подо льдом Байкала с задержкой дыхания. Причем еще и без гидрокостюма! А еще это он ежегодно устанавливает елку на дне Байкала в поселке Листвянка.

Перед тем, как заходить в воду, обязательно дотроньтесь ногой до холодного снега или льда. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

4 совета от Андрея Бугая:

- Как следует, прогрейтесь изнутри и снаружи. Но это не означает «заправиться» алкоголем! Наоборот, такое способ «прогрева» категорически противопоказан. Если добираетесь до купели на машине – включите печку посильнее. Если едете на автобусе, посидите какое-то время в теплой палатке, согрейтесь. В общем, вам как можно сильнее нужно «зарядиться жаром». Когда уже решитесь окунуться, не выбегайте голым из палатки, выходите в одежде. Перед окунанием в иордань, раздевайтесь. Но здесь есть важное правило – делать это надо снизу вверх, начиная с обуви, заканчивая шапкой. Кстати, новичкам рекомендую окунаться в валенках. Их можно специально взять с собой.

- Перед тем, как заходить в воду, обязательно дотроньтесь ногой до холодного снега или льда. Так, ваш мозг поймает импульс, что вы находитесь на морозе, и настроит организм на верный лад.

- Дышите во время окунания ртом. Дышите ровно! Не стоит перед погружением делать резкий вдох ртом. Это может привести к шоку и остановке сердца. Все делать нужно спокойно и плавно. Не бегите к иордани бегом и после окунания не выпрыгивайте из нее, как ошпаренный. Сделайте три окунания без головы, не спеша. Выйдя из купели, постойте на морозе еще две минуты.

- После окунания одевайтесь сверху вниз – сначала шапку, последней обувь. После этого идите в палатку и выпейте горячего чая с медом и имбирем. И главное - не пейте алкоголь! Ведь реакция организма и мозга становится заторможенной или пропадает совсем. Это может привести к несчастному случаю.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Людмила ИНЮТИНА, врач-иммунолог

Ешьте цитрусовые и принимайте холодный душ

- За несколько дней до окунания начинайте поднимать иммунитет. Для этого ешьте больше апельсинов, мандаринов, лимонов и остальных продуктов, содержащих витамин C. Также придерживайтесь правильно и сбалансированного питания. Советую еще заранее начать принимать холодный душ и обтирание.

ЗВОНОК ИНФЕКЦИОНИСТУ

Владимир ХАБУДАЕВ, главный врач Иркутской областной инфекционной клинической больницы:

- От купания в купели лучше отказаться людям с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертоникам, а также пациентам с поражением суставов.

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