Продал хозяйское добро и затопил соседей. Бездомный из Улан-Удэ на неделю поселился в чужой квартире и сменил замки

Неизвестно, сколько бы длилась беззаботная жизнь бездомного, если бы не простая оплошность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вот так приходишь домой, а дом уже не твой! Там чужой дядя уже хозяйничает. А чтобы не ходили тут всякие, еще и замки сменил. Страшный сон или банальный анекдот? Только он случился наяву с пенсионеркой из Улан-Удэ. В начале января она уехала на праздники к родственникам. А когда вернулась, не смогла попасть в собственную же квартиру…

Как оказалось, в ее квартире поселился замечательный сосед. Вот ровно, как в песне, из которой слов не выкинешь. Мужчина 58 лет, бездомный, обосновался в пустующем жилище. В один из прекрасных январских дней он искал себе место для ночлега. Решил сначала для этого использовать подъезд, как делал уже, естественно, не раз. Но заметил, что в одной из квартир никого нет уже несколько дней, и решил воспользоваться. Такой ведь выпал шанс провести новогодние праздники с комфортом! Взломал замок, проник внутрь. А потом и вовсе поменял! И это только цветочки… Недолго думая, нашел применение и вещам хозяйки.

- В течение недели мужчина проживал в квартире женщины и даже успел продать ее имущество. Встретив у магазина незнакомца, предложил ему купить кухонный гарнитур, стиральную машину, микроволновую печь и электрическую плиту. Все вещи он сбыл за символическую цену в семь тысяч рублей. А чуть позже продал и мясорубку, - рассказали в МВД по Республике Бурятия.

Неизвестно, сколько бы длилась беззаботная жизнь бездомного, если бы не простая оплошность. Принимая ванну, он начал топить соседей. Ну а те, конечно, позвонили пенсионерке-хозяйке с претензией. Женщина отправила домой родственника – проверить, что случилось. Она-то думала, что трубы прорвало! А там новый замок… Вскрывать его доверили специалистам. В квартиру родственник хозяйки заходил с участковым. Вот так вся правда и вскрылась. Теперь бездомный нашел себе постоянное пристанище – в камере. Незваного гостя доставили в отделение полиции. Отнекиваться он не стал и во всем признался. Возбуждено уголовное дело, вeдeтcя cлeдcтвиe.

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