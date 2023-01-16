Еще две жертвы. Ангарский маньяк Михаил Попков, проговоренный к двум пожизненным срокам, признался в новых преступлениях

На счету кровавого маньяка больше 80 убийств, которые он совершал на протяжении двадцати лет в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СМИ появилась информация о том, что бывший милиционер из Ангарска, Михаил Попков, более известный как «самый кровавый маньяк России», которого ранее дважды приговорили к пожизненному сроку за десятки убийств, признался в совершении еще двух преступлений. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники Следственного комитета Иркутской области.

Напомним, на счету кровавого маньяка больше 80 убийств, которые он совершал на протяжении двадцати лет в Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском. В количестве жертв, изверг переплюнул даже Чикатило! Оправдывая свои убийства, Попков гордо называл себя «чистильщиком», который освобождает город от неверных женщин. Убийства чаще всего проходили по одному сценарию. Маньяк выходил на охоту поздним вечером или ночью. В форме сотрудника милиции, мужчина разъезжал по городу и искал пьяных женщин и предлагал подвезти их до дома. По дороге ненавязчиво интересовался у попутчицы, не хочет они она продолжить вечер вместе с ним. Если женщина соглашалась, то она автоматически подписывала себе смертный приговор. Попков увозил своих жертв в лес, насиловал и убивал.

Ранее Михаила Попкова, более известного как «самого кровавого маньяка России», дважды приговорили к пожизненному сроку за десятки убийств. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2015 году суд признал маньяка виновным в 22 убийствах и приговорил к пожизненному заключению, лишив звания. Чуть позже он признался еще в 60 эпизодах, за которые получил второй пожизненный срок.

В 2020 году ангарский маньяк «вспомнил» еще о двух новых убийствах, которые совершал с 1995 по 1998 годы. В 2021 его приговорили к девяти годам лишения свободы, с учетом ранее вынесенных приговоров о пожизненных сроках. И вот, очередное новое признание.

Маньяк отбывает наказание в Торбеевском централе в Мордовии. Ранее «КП-Иркутск» рассказывала о том, как Михаил Попков проводит свои дни в заключении. Журналистам программы «Честный детектив», которые приезжали в исправительное учреждение, душегуб показал свое рабочее место, где он шьет спецодежду.

В эфире федерального канала Михаил Попков рассказал, что новые признания для него – это возможность хотя бы на время сменить стены строгого режима колонии на условия СИЗО, пока идут очередные следствия и суд.

- Я просто приеду туда и буду книжку читать. Я в этот раз приехал туда, меня всего два раза за целый год на следственные действия свозили и все, - без стеснения признавался Михаил Попков.

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