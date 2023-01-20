Сибирячка преодолела больше 5000 км ради 30-минутной встречи с сыном-участником СВО

Сила материнской любви способна преодолеть любые преграды и расстояния. Фото: предоставлено героями публикации

Сила материнской любви способна преодолеть любые преграды и расстояния. В этом уверена жительница Республики Бурятия Светлана Кривогорницына. Она поехала в Крым волонтером, чтобы встретиться с сыном, который сейчас служит в зоне СВО.

- Мы не виделись с мая. Сын пошел на спецоперацию добровольцем. Подписал краткосрочный контракт, был на первой линии огня, - рассказывает Светлана. – И я так безумно соскучилась по нему за это время. Хотела увидеть!

Женщина узнала, что в одном из крымских городков отправляются волонтеры. Они ставят здесь палатки, готовят еду и горячий чай для бойцов, доставляют им посылки и гуманитарную помощь, и дают хотя бы небольшую возможность отдохнуть и восстановить свои силы.

- Я взяла отпуск на работе и записалась в ряды добровольцев, - рассказывает Светлана. – Первый раз поехали в октябре. Сын вышел со мной на связь. Но у нас не получилось встретиться. Слишком далеко находился...

Женщина вернулась домой. Но мысль о том, чтобы все-таки увидеть сына хоть на минутку, не выходила из головы. Через некоторое время он снова вышел на связь. Сообщил, что его подразделение приблизилось к Крыму. Недолго думая Светлана вновь собралась в дорогу.

Пока Светлана остается жить вместе с другими волонтерами в палатках. Фото: предоставлено героями публикации

- Когда у меня была пересадка в Москве, я первым делом пошла в Покровский собор, попросить Матронушку встретиться с сыном. Увидеть его хотя бы одним глазком, - рассказывает Светлана. – Мы в тот самый городок волонтеров, и сын снова сообщает мне, что у нас не получится встретиться. Хотя находился всего в часе пути от меня!

Светлана не могла поверить услышанному. Ведь она проделала такой огромный путь. И все опять зря? Но через некоторое время сын поспешил обрадовать: командование пошло на встречу и разрешило увидеться с мамой.

- У нас было всего полчаса, - рассказывает Светлана. – Но я была так счастлива, когда увидела его! Конечно, он очень изменился за это время. Раньше был такой, веселый, задорный. А сейчас возмужал, стал более закаленным, сдержанным. Но все равно остался таким же добрым. Он крепко меня обнял, поцеловал, и сказал, что я самая лучшая мама. Что он мной гордится, что я приехала туда, к нему!

Пока Светлана остается жить вместе с другими волонтерами в палатках. Женщина ждет от сына доброй новости. Возможно, скоро он отправится в отпуск домой, и вся семья вновь воссоединится, но уже на родной земле. А пока каждый ее день наполнен помощью другим людям.

- Работы много, но усталость не чувствуется. Наверное, потому что она восполняется радостными эмоциями, - рассказывает Светлана. – У бойцов очень трепетное, теплое к нам отношение. И мы стараемся поделиться с ними добром в ответ. Вот недавно парнишка ко мне один подбежал, обнял. Говорит: «Я будто со своей мамой повидался. Так хорошо на душе сразу стало!».

Также Светлана общается с мамами других военнослужащих. Сибирячка делится с ними фотографиями сыновей и передает им добрую весточку.

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