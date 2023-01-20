«Ребенок во мне шевелится, но я мечтаю скорее освободиться от него». Откровения иркутянки о суррогатном материнстве

Отношения между суррогатной мамой и биологическими родителями связаны только контрактом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Когда я еще жила с мужем, у нас были финансовые проблемы, - начинает свой рассказ 27-летняя иркутянка Ксения Артемова (имя изменено по этическим причинам – прим. Ред.). – Супруг работать не хотел, а я находилась в декрете. Полгода назад я развелась и осталась одна с 2,5-летним ребенком на руках. Найти работу не получалось. А еще нужно было решить вопрос с жильем… После расставания с мужем мы с ребенком вынужденно живем у родных мужа. Но сколько это может продолжаться? Явно не всю жизнь…

Ксения признается, что мысль о том, чтобы заработать денег с помощью суррогатного материнства пришла к ней совершенно случайно - просто наткнулась на рекламный видеоролик в соцсетях.

«А почему бы и нет?» - подумала она и занялась изучением вопроса детально.

- Решение не спонтанное. Я размышляла над тем, чтобы стать сурмамой примерно около года, - рассказывает Ксения, – Сначала думала стать донором яйцеклеток. Но потом отказалась от этой идеи, потому что в таком случае, я все-таки передам свое ДНК и буду знать, что где-то будет жить мой сын или дочь. А суррогатная мать просто вынашивает чужого ребенка. В итоге я согласилась.

После подсадки эмбриона, биологическим родителям общаться с сурмамой запрещено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как рассказывает Ксения, требования к кандидаткам предъявляются довольно серьезные. Сурмама должна подходить по возрасту (от 20 до 35 лет), иметь хотя бы одного собственного ребенка, а также предоставить ряд документов о состоянии здоровья. В их числе сведения о том, как проходила беременность и роды, справки о здоровье детей. Ксения подходила под эти параметры идеально. Вскоре нашлись и потенциальные биологические родители.

- Это семейная пара. Они очень давно хотели детей, но из-за проблем со здоровьем женщина не могла забеременеть. Они живут в другом городе, поэтому процедура проходила именно там. Но вынашивать и рожать ребенка я буду в Иркутске, - рассказывает Ксения. – Меня начали готовить к подсадке эмбриона через процедуру ЭКО. Для этого потребовалось пропить курс препаратов. Процедура оказалась безболезненной и быстрой. Всего на оплодотворение дается три попытки. Но мне повезло! Я забеременела с первого раза!

Условия контракта

После подсадки эмбриона, биологическим родителям общаться с сурмамой запрещено. Их отношения связаны только контрактом, в котором прописаны стандартные пункты об обязанностях и ответственности сторон. Как рассказывает Ксения, согласно условиям договора, на протяжении беременности она должна соблюдать несколько важных условий. Ей нельзя употреблять алкогольные напитки, курить, вести половую жизнь, заниматься тяжелыми видами спорта и совершать другие действия, которые могут повлечь за собой риски для будущего малыша. А еще суррогатной матери запрещено покидать пределы Иркутской области. В случае несоблюдения – штраф.

Там же в договоре указывается размер вознаграждения и порядок выплат. Сейчас Ксения ежемесячно получает от биологических родителей 20 тысяч рублей – на питание. Они же оплачивают дополнительные медицинские обследования и анализы. А после того как ребенок родится и будет передан родителям, Ксения получит полную сумму. Но она не такая уж и великая. Это не несколько миллионов рублей, как думают многие.

Сейчас Ксения находится на 15-ой неделе беременности. Она признается, что вторая беременность дается ей намного сложнее.

После того как ребенок родится и будет передан родителям, сурмама получит полную сумму. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Был жуткий токсикоз. Некоторые продукты до сих вызывают отвращение. При первой беременности со мной такого не было, - признается Ксения. – Вообще я сильно ощущаю разницу. Когда я вынашивала своего ребенка, то постоянно наглаживала животик и пребывала в состоянии счастья. А сейчас все по-другому. Я чувствую, как он шевелится, пинается. Но понимаю, что это не мое дитя. Я просто выполняю работу.

Как рассказывает Ксения, после того как младенец появится на свет, ей его даже не покажут. Поэтому привязаться к ребенку не боится. Хотя признается, задумывалась на тему, как будет расставаться с малышом.

- Однажды приснился сон, что у меня на руках была маленькая девочка, - говорит Ксения. - Она плакала. Мне было невыносимо тяжело. Казалось, это моя дочь... После этого я запретила себе даже думать о том, что хочу интересоваться дальнейшей судьбой этого ребенка, – рассказывает Ксения. – Сейчас я чувствую лишь то, что ощущаю себя несвободной. Я не могу даже уехать из города, чтобы навестить родителей. Они живут в небольшом поселке за пределами региона. Не могу попрыгать или поскакать вместе со своим ребенком. Поэтому я хочу, как можно скорее родить и отдать малыша, чтобы быть более свободной.

«Во второй раз я на это точно не пойду!»

Сибирячка рассказывает, что пока она находилась в клинике, ей удалось пообщаться с несколькими такими же сурмамами как и она. Единственная, и, пожалуй, главная причина, почему женщины решаются на такой шаг – это финансовые трудности или большие долги. Некоторые женщины вынашивают чужих детей не один, а даже по два и три раза. Но Ксения признается, что сама на такой шаг снова точно больше не решится.

Некоторые женщины вынашивают чужих детей не один, а даже по два и три раза. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Во второй раз я на это точно не пойду. Это очень тяжело. Несмотря на то, что близкие поддержали и приняли мое решение о вынашивании чужого ребенка, они очень переживают за мое здоровье, последствия для него, - рассказывает Ксения. – Поэтому после того, как рожу, я планирую купить нам какую-то жилплощадь, пусть небольшую, и устроиться на работу. Мой сын как раз пойдет в детский сад. Поэтому я буду полностью обустраивать нашу с ним жизнь!

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