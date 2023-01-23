Сгорели заживо из-за сигареты: семья с 7-летней девочкой погибла при страшном пожаре в Забайкальском крае

Предварительная причина случившегося - непотушенная сигарета. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Обугленные стены, разбитые окна и дымящееся пепелище. После страшного пожара в ночь на 23 января трудно представить, что в этом доме в поселке Карымское еще день назад жили люди. Огонь уничтожил все: мебель, обои и технику. Самое страшное то, что, оказавшись в ловушке, погибла целая семья, в том числе маленькая девочка.

Первое сообщение о случившемся в экстренные службы поступило в 04:46. Когда спасатели приехали по адресу, из пылающего дома валил черный густой дым. Во время тушения нашли хозяев - двух мужчин и женщину. К сожалению, оказывать им помощь было слишком поздно. Затем сотрудники МЧС в одной из комнат обнаружили ребенка. Оказалось, что школьница еще дышит. Ее оперативно передали фельдшерам скорой и отвезли в районную больницу. За ее жизнь изо всех сил боролись врачи, но вскоре была констатирована еще одна смерть. В причинах трагедии начали разбираться следователи.

Дом после пожара. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

- Установлены личности погибших, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю - Это мужчина 1979 года рождения (43 года), его жена 1983 года рождения (39 лет), их семилетняя дочь, а также 44-летний родственник.

Дом уже осмотрели дознаватели МЧС, полицейские и следователи СК. С места происшествия изъяты предметы, которые изучат с помощью пожарно-технической экспертизы. Так, удастся выяснить источник распространения огня. Также будут учтены показания свидетелей.

- Причину пожара, ущерб и виновное лицо установит сотрудник государственного пожарного надзора, - отмечают в пресс-службе краевого Главка МЧС.

Однако у специалистов уже есть предварительная версия случившегося – к возгоранию могло привести курение в доме.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение по неосторожности смерти двум и более лицам), - заключили в краевом Следкоме.

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