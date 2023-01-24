«Остановись! У нас же дочь!». Мужчина ударил бывшую жену четыре раза ножом в шею на глазах у маленького ребенка

Он бы так и убил ее, если бы не прохожие, которые выхватили девушку из лап мужчины и вызвали ей скорую. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Что ты делаешь? Остановись! У нас же дочь! - закричала девушка, когда бывший муж пытался зарезать ее на глазах у маленького ребенка. Жертва отбивалась и пыталась остановить его самостоятельно, но без толку. Он четыре раза ударил ее ножом в шею и плечо, и, наверное, убил бы, если бы не прохожие, которые вырвали девушку из рук мужчины и вызвали скорую.

А произошло все из-за того, что девушка после развода запретила ему навещать дочку. Мужчина несколько раз обращался в полицию, в орган опеки и попечительства, а также в Министерство социальной защиты населения Бурятии. Как решался этот вопрос, история умалчивает. Но из-за разногласий он постоянно срывался на экс-супругу. А однажды даже пообещал убить. Долго ждать не пришлось. В октябре прошлого года мужчина встретился с бывшей женой и дочерью у магазина, чтобы обговорить еще раз дальнейшее воспитание ребенка. Но девушка твердо стояла на запрете их общения. Тогда он вытащил нож.

- В судебном заседании подсудимый вину признал частично, - рассказывают "КП"-Иркутск в Баунтовском районном суде Бурятии. - Сообщил, что умысла на убийство потерпевшей у него не было, но признает факт нанесения ударом ножом. Кроме того, об умысле свидетельствует не только количество нанесенных ударов, но и значительная сила удара. Суд признал гражданина виновным по факту совершения лицом умышленных действий, непосредственно направленных на совершение умышленного причинения смерти другому человеку, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

23-летний мужчина получил семь лет колонии. Мог бы и на дольше «загреметь», но у него есть ребенок, а также положительные характеристики и нет судимостей. Кроме того, у него больные мама и брат. А еще он раскаялся в попытке убийства и помогал следствию. Все это смягчило приговор. Пока он не вступил в законную силу.

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