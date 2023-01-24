Завершились поиски 13-летней девочки из Бурятии, ушедшей на встречу с мужчиной с сайта знакомств

Полиция завершила поиски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иволгинском районе Бурятии несколько дней назад пропала девочка. 13-летняя школьница ушла из дома. Прошло больше недели, прежде чем ее удалось найти. В поисках участвовали родственники, сотрудники полиции и волонтеры. В итоге девочка оказалась в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Бурятия.

- В настоящее время с ней работают сотрудники полиции. В ближайшее время девочка будет передана законным представителям, - добавили в министерстве.

Около 50 человек участвовали в поисках. Как ранее писала «КП»-Иркутск, девочка ушла из дома на улице Трактовой в селе Сотниково и не вернулась. На связь она не выходила все эти дни. Ранее школьница никогда так надолго не пропадала.

Добровольцев просили проверить пустующие здания детских домов и заброшенную птицефабрику. Но в итоге ребенок оказался вовсе в другом городе.

Также «КП»-Иркутск удалось выяснить детали исчезновения девочки. Оказалось, что в тот день у школьницы было запланировано свидание с мужчиной, с которым она вела переписку на сайте знакомств. Мужчина мог быть значительно старше. Однако он провел время с девочкой и привез ее обратно в родное село.

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