Проверяют заброшенные детские дома и птицефабрику: в Бурятии продолжаются поиски исчезнувшей 13-летней школьницы

Фото: ГУ МВД России по Бурятии.

Около 50 человек вышли на поиски без вести пропавшей Вероники Максимовой из Иволгинского района Бурятии. Девочке 13 лет. Сегодня, 21 января, пошел пятый день, как ее разыскивают родственники, волонтеры и полицейские. Что известно об исчезновении школьницы? Она ушла из дома на улице Трактовой в селе Сотниково и не вернулась. На связь Вероника также не выходит.

По информации правоохранителей, девочка-подросток выглядит чуть старше своих лет. Одна из отличительных примет – длинные афрокосы с ярко-бирюзовыми прядями. В день, когда ребенок пропал, на нем были: черная куртка, классические темно-синие брюки, синяя блузка и шапка белого цвета. Также при себе у нее был черно-белый рюкзак. Стоит отметить, что ранее школьница из дома надолго не уходила.

Семья Вероники просит жителей Улан-Удэ и Бурятии присоединиться к поискам. Для этого важно тепло очень одеться, вооружиться фонариком и термосом с горячим чаем. Температура на улице к вечеру опустится до -30 градусов. Добровольцев просят проверить пустующие здания детских домов и заброшенную птицефабрику.

Приметы: европейской внешности, на вид 15 лет, рост 160 см, волосы светлые, заплетены в афрокосы длиной ниже пояса.

Особые приметы: шрам после ветрянки на переносице.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

При наличии какой-либо информации о подростке или её местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(950)386-40-78, 8(30140)21-9-70 или 102 (112).

Как помочь в поисках, можно узнать по номеру: 8-983-530-62-55.

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