Ушла на встречу с мужчиной с сайта знакомств: новые подробности об исчезновении 13-летней школьницы в Бурятии

Подростка не было дома с 17 января. Фото: СУ СКР по Бурятии

Ориентировки с фотографией без вести пропавшей 13-летней Вероники Максимовой распространили по всей Бурятии и соседним регионам. Ее разыскивают полицейские, волонтеры и родственники. Вечером 17 января школьница ушла из дома в селе Сотниково Иволгинского района, сказав близким, что навестит бабушку. Ни вечером, ни на следующий день девушка не вернулась, перестав отвечать на звонки и сообщения. Правоохранители ежедневно отрабатывают сообщения от очевидцев о появлении похожих подростков в разных районах города, но пока их работа не принесла результатов.

Тем временем, следователям удалось выяснить любопытные детали исчезновения Вероники. Оказалось, что в тот день у школьницы было запланировано свидание с мужчиной, с которым она вела переписку на сайте знакомств. По неподтвержденной информации, ухажер старше нее больше, чем на 30 лет. Встретившись в назначенном месте, он прокатил Веронику на машине, после чего привез обратно. Около полуночи девушка вышла из иномарки в центре села. Подозрительного мужчину тут же допросили.

В день исчезновения школьницы находилась в компании взрослого мужчины. Фото: СУ СКР по Бурятии

- По его словам, девочка намеревалась направиться в село Старое Татаурово Прибайкальского района к друзьям, -сообщают корреспонденту «КП»-Иркутск» в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. - Данные им показания сейчас подвергнуты детальной проверке.

Параллельно следователи опрашивают работников магазинов и кафе, которые располагаются по возможному пути следования пропавшего без вести подростка. Детально изучаются кадры с камер видеонаблюдения. Также были обследованы заброшенные здания, пустыри в селах Еловка, Старое Татаурово и дачном товариществе «Колос».

- Чтобы воспользоваться всей полнотой процессуальных полномочий и привлечь к поискам девочки максимально возможные силы и средства, по факту ее безвестного исчезновения следственным отделом по Иволгинскому району СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело, сформирована следственно-оперативная группа из опытных следователей, следователей-криминалистов из аппарата следственного управления и сотрудников уголовного розыска полиции, - заключают в республиканском Следкоме.

По информации правоохранителей, Вероника Максимова выглядит чуть старше своих лет. Одна из отличительных примет – длинные афрокосы с ярко-бирюзовыми прядями. В день, когда ребенок пропал, на нем были: черная куртка, классические темно-синие брюки, синяя блузка и шапка белого цвета. Также при себе у нее был черно-белый рюкзак. Из особые примет: шрам на переносице после ветрянки.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ

При наличии какой-либо информации о подростке или ее местонахождении просим незамедлительно сообщить в полицию по телефонам: 8(950)386-40-78, 8(30140)21-9-70 или 102 (112).

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