Закаленная тайгой: секреты долголетия от 108-летней жительницы Иркутской области

Раида Инешина с севера Иркутской области, из поселка Ербогачен, отметила 108-й День рождения. Фото: Елена Трофимова.

Дожить до 100 лет - мечта! Не каждому дано. А вот Раида Инешина с севера Иркутской области, из поселка Ербогачен, отметила 108-й День рождения! Поздравляли всей огромной семьей, ведь у долгожительницы - 7 детей, 10 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков. «КП»-Иркутск поговорила с ее родными и узнала секреты долголетия.

Закаленная тайгой и войной

- «Чувствую, что мне уходить пора. Все, нужно собираться». С такими словами ко мне подошла бабушка, когда ей исполнилось 100 лет, - рассказывает внучка долгожительницы Елена Трофимова. - Я ей говорю: «Не бросай нас! Ты нам нужна». И на следующий день она проснулась бодрая, здоровая.

Ружье и удочку долгожительница давно отложила. Но в лес по грибы и ягоды ходила до 102 лет. Фото: Елена Трофимова.

Еще бы, с такой-то поддержкой! Да и сама Раида Евсеевна - сильная, закаленная жизнью. Чего только не повидала…

Родилась она 15 января 1915 года в эвенской семье в деревне Давдевдяк в Катангском районе. Раида была первенцем в семье таежных охотников. Затем на свет появились еще три сестры и два брата. Отец с детства учил их охотиться и рыбачить. Эти навыки очень пригодились Раиде.

- В 17 лет она вышла замуж за нашего дедушку Алексея, - рассказывает корреспонденту «КП»- Иркутск внучка Елена. – Он приехал из центра искоренять безграмотность среди эвенков и встретил бабушку. Через два года у них родилась первая дочь. Затем они переехали в Ербогачен, где бабушка живет по сей день. В 1942 году дедушку призвали на фронт, и она осталась одна. К тому моменту у них уже было четверо детей. Старшей дочери было 8 лет, двум средним 6 и 4 лет, а младший был еще годовалый.

Раида была первенцем в семье таежных охотников. Фото: Елена Трофимова.

Те времена хорошо помнит одна из дочерей Раиды Инешиной, Мария Верхотурова.

- Жить нам было очень тяжело, - рассказывает Мария. - Мама тянула нас одна. Сама рыбачила, охотилась, огород сажала, лес рубила, чтобы печку топить, а по вечерам подрабатывала - мыла полы в суде. Приходила домой так поздно, а вставала так рано, что я вообще не видела, чтобы она спала! Жили мы тогда в деревянной худой постройке, где было очень холодно. Всю еду мама отдавала нам, а сама порой падала в обмороки от усталости и голода. Но, несмотря на все это, она не жаловалась, не плакала. Всегда веселая, задорная, боевая с сильным духом и волей к жизни!

Раида родилась 15 января 1915 года в эвенской семье в деревне Давдевдяк в Катангском районе. Фото: Елена Трофимова.

Спустя четыре года Алексей вернулся с фронта живым и здоровым. Жизнь налаживалась. Заботы о семье он взял на себя. Вернулся на прежнее место работы – председатель в колхозе. У супругов родились еще трое детей. Но Раида дома тоже не сидела. Работала, где могла - то санитаркой в больнице, то в банке охранником, то мыла полы в клубе. Образования у нее нет, но зато умеет хорошо читать и писать.

До 70 лет стреляла и каталась на мотоцикле

Жили, как говорят в сказке, - долго и счастливо. Работали, растили детей в любви и согласии. До 70 лет Раида Евсеевна стреляла, охотилась, рыбачила и даже каталась на мотоцикле. В город не тянуло - у себя, в таежном краю, хорошо!

Раида Евсеевна - сильная, закаленная жизнью. Фото: Елена Трофимова.

Супруг Алексей, к сожалению, умер в 1986 году. Ему было 72 года. Но сибирячка нашла силы справиться с горем. Да и как тут опустишь руки, когда надо детей и внуков поддерживать! Для них слово бабушки - закон.

- Про таких женщин говорят: и коня на скаку остановит и в горящую избу войдет, - смеется ее внучка Елена. - Она у нас и сейчас такая. Командует нами. Не помню, чтобы бабушке кто-нибудь перечил. Все ее уважают и почитают.

Ружье и удочку долгожительница давно отложила. Но в лес по грибы и ягоды ходила до 102 лет. Пока однажды не поскользнулась около дома и не упала. Врачи не заметили переломов и растяжений. Внуки говорят, что бабушке было психологически сложно встать. Она боялась, что опять упадет, поэтому и слегла, так как со временем мышцы атрофировались. Теперь за ней ухаживают дети и внуки. Кто живет в Иркутской области, а кто по очереди раз в три месяца прилетает из Москвы и Санкт-Петербурга.

У долгожительницы - 7 детей, 10 внуков, 16 правнуков и 5 праправнуков. Фото: Елена Трофимова.

- У мамы - бешеная тяга к жизни, - с гордостью рассказывает Мария Верхотурова. - Ей удалось выжить в сложнейших и суровых обстоятельствах - в войну и голод. Теперь ее просто так не сломить. Она так легко свою жизнь не отпустит. А может быть, жизнь в тайге, на свежем воздухе, да еще и с активной охотой и рыбалкой подарила ей долголетие? Кто знает! Да и долгожители в роду у нас есть. Допустим, мой прадедушка прожил до 103 лет, а бабушка до 96 лет.

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